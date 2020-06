Tanto tuonò che piovve, è il caso di dire. Si sono susseguite numerose voci e indiscrezioni circa il futuro di due pilastri dell’intrattenimento televisivo in casa Mediaset: Barbara D’Urso e Alfonso Signorini. Stando ai rumors, sarebbero stati in programma grandi stravolgimenti e “aggiustamenti” nell’equilibrio tra i due conduttori, con Barbara D’Urso che ne sarebbe uscita ridimensionata. Voci talmente insistenti che Mediaset stessa è intervenuta per metterci la proverbiale pezza.

GF Nip e Domenica Live: cosa c’è nel futuro?

Le indiscrezioni su Barbara D’Urso sono partite da Dagospia, che ha citato “alte fonti” di Mediaset per insinuare il dubbio che la situazione di Carmelita non fosse più così rosea negli studi di Cologno Monzese.

A pesare, e molto, sarebbe il calo di ascolti di Live – Non è la D’Urso, ormai stabile ad un blando 12%. Polemiche, petizioni e un generale andamento non brillante – nonostante l’esultanza della D’Urso per i risultati parziali di share.

Per questi motivi, nella definizione del palinsesto autunnale in arrivo, Dagospia ha rilanciato l’ipotesi di una Barbara D’Urso con un programma in meno: il Grande Fratello Nip andrebbe ad Alfonso Signorini, che potrebbe anche affiancarla nella prima parte di Domenica Live.

La voce più pesante, inoltre, riguardava la possibile cancellazione di Live – Non è la D’Urso.

Mediaset smentisce tutto

Solo voci e indiscrezioni, ma pare si siano diffuse al punto da richiedere l’intervento di Mediaset, che con un tweet ha per così dire messo a tacere ogni dubbio sulla figura della D’Urso nella Rete. Nel post condiviso da Qui Mediaset, account dell’ufficio stampa, non solo viene confermata la conduttrice, ma vengono anche fornite le date di inizio di alcuni suoi programmi.

“Barbara D’Urso partirà con Pomeriggio 5 il 7 settembre, con Live – Non è la D’Urso e Domenica Live il 13 settembre. Così, per chiarire” si legge. Quindi confermato sia Live che gli altri programmi. Non è sfuggito però che non si fa menzione all’altro rumor, quello sul Grande Fratello Nip.

Alfonso Signorini raddoppia?

A tal proposito, era già intervenuto già il diretto interessato Alfonso Signorini, già conduttore della versione Vip del reality show di Canale 5. La dichiarazione è di qualche giorno fa, parole riportate da un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Qui, Signorini avrebbe detto che: “Non sono un onnivoro di tv, non ho la smania delle telecamere. Il lavoro non mi manca. Mi piace fare poche cose e farle bene“.

Niente Nip, quindi, ma confermata la conduzione della versione Vip del Grande Fratello. Nelle ultime ore si è aggiunta anche la possibile conferma di un’altra concorrente. Tante voci, indiscrezioni, che ci accompagneranno fino all’inizio dei programmi.

