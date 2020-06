Partenza con il botto per Top Dieci, nuovo show di Carlo Conti che ha battuto Barbara d’Urso nell’attesa sfida degli ascolti tv. L’appuntamento del 14 giugno scorso in prime time ha incoronato il conduttore come leader indiscusso nel gradimento del pubblico. Poche ore dopo la messa in onda, la conduttrice ha fatto una precisazione sui dati via Instagram.

Carlo Conti vola con il suo Top Dieci

Top Dieci, nuovo show di Carlo Conti su Rai1, si classifica al primo posto sul podio degli ascolti di domenica 14 giugno. Un successo che incornicia il debutto della trasmissione della rete ammiraglia con un tetto di quasi 4 milioni di telespettatori (il dato esatto è 3.969.000, uno share del 19,2% e oltre 52mila interazioni social secondo Nielsen Italia).

L’architettura del programma sembra quindi aver convinto il pubblico, che ha premiato il conduttore con un importante bacino di consensi. In gioco due squadre di vip alla scoperta di classifiche e curiosità su temi che spaziano dalla musica al cinema, passando per lo sport e l’attualità.

Lo show sarà trasmesso per 4 settimane dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma: dopo la prima puntata della scorsa domenica, però, i prossimi appuntamenti andranno in onda di venerdì.

Nella puntata numero 1 si sono sfidati Christian De Sica, Serena Autieri e Alessandro Siani contro Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica. Ospiti speciali, Roberto Mancini e Massimo Ranieri.

Barbara d’Urso: il suo Live non decolla

Barbara d’Urso ha assistito quindi a un’altra sonora sconfitta negli ascolti della prima serata domenicale. Il suo Live fatica a decollare e a trattenere su di sé l’attenzione del pubblico, nonostante la formula tanto cara alla conduttrice che, nelle ultime settimane, ha vissuto parecchie rimodulazioni per via dell’emergenza Covid.

Nella puntata dello scorso 14 giugno, oltre al ritorno dei famosi “sferati” della trasmissione, la conduttrice ha ospitato Matteo Salvini, Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini (che ha raccontato delle minacce ricevute pochi giorni fa).

I consensi per la d’Urso si sarebbe attestati intorno a questi dati: 1.971.000 telespettatori e il 12,1% di share. Tuttavia, la conduttrice ha voluto fare una precisazione sui numeri a margine dell’appuntamento, pubblicando un post sul suo profilo Instagram: “Buongiorno e grazie per restare con noi con Livenoneladurso anche a metà giugno!!!

Picchi di 3 milioni di spettatori e del 21% di share con 10 milioni di contatti!! Con i nostri amati NOVE spazi pubblicitari! E si va avanti ancora! A domenica prossima!!!“.