Franco Carrisi, fratello di Al Bano, ha rilasciato un’intervista ad Oggi in cui non sono mancate rivelazioni clamorose. A cominciare dal flirt che si sarebbe potuto instaurare con la sorella di Romina Power: “A livello caratteriale non ha funzionato“. E anche su Loredana Lecciso, Franco Carrisi non ha rinunciato a dire la sua.

Franco Carrisi e il rapporto con Taryn Power

Al Bano Carrisi è spesso al centro della cronaca rosa e i rotocalchi di gossip non si sono mai persi di vista le dinamiche della sua vivace famiglia. Non solo il ritrovato amore con Loredana Lecciso e il rapporto turbolento con la ex moglie, Romina Power, con cui ha condiviso i palchi più prestigiosi d’Europa.

Questa volta al centro delle cronache c’è il fratello del popolare cantautore, Franco Carrisi. Intervistato dal settimanale Oggi, Franco Carrisi ha rilasciato dichiarazioni che hanno del clamoroso. A inizio intervista ha rivelato di aver vissuto sempre al fianco del fratello e della sua storia musicale, tant’è che è arrivato ad incidere un disco con lui, Romina Power e la sorella della cantante, Taryn: “La canzone si chiamava Taca, taca, banda, fu un grande successo: eravamo gli Abba italiani, trionfammo in tutta Europa; in Spagna fummo primi classifica.

Girare l’Europa tutti e quattro insieme fu un’esperienza bellissima“.

“Io e Taryn non siamo stati mai fidanzati“

Ma lo scoop che lascia senza fiato arriva subito dopo, quando Franco Carrisi spiega il rapporto che aveva con Taryn Power. Il fratello di Al Bano ha rivelato di essere stato parecchio vicino alla sorella minore di Romina, senza però concludere nulla. Ecco le sue esternazioni: “Quella del quartetto fu un’idea di Romina, che forse sperava anche in un fidanzamento tra me e sua sorella.

Ma io e Taryn non siamo stati mai fidanzati, a livello caratteriale non ha funzionato, eravamo troppo diversi“. La possibilità di creare un feeling con Taryn così come è capitato con Al Bano e Romina non ha dunque trovato terreno fertile. Ma Franco Carrisi si è sbilanciato parecchio anche sull’attuale compagna del cantautore pugliese, Loredana Lecciso: “A Loredana voglio tanto, tanto bene. È veramente una donna perbene, che tiene davvero molto a mio fratello, e questo mi riempie di gioia.

E poi ci ha regalato Jasmine e Albano junior, ragazzi straordinari, come tutti i miei nipoti“.