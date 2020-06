Anche Al Bano celebra il compleanno di Pippo Baudo, che il 7 giugno compie 84 anni, nel programma Buon compleanno… Pippo. Il cantante di Cellino San Marco è uno degli ospiti dello show, una replica, così come Giorgia, anche lei una scoperta del celebre conduttore.

Insieme a lui anche Romina Power, con cui Al Bano ha duettato cantando Ci Sarà. Tra i due cantanti però non sono mancate le stoccatine, un preludio ai rapporti alle corde ancora oggi. Recentemente ha fatto notizia la sfuriata della Power sul trattamento ricevuto da Loredana Lecciso per il compleanno di Al Bano.

Al Bano e Romina Power: la piscina della discordia

Al Bano e il conduttore parlano degli esordi del cantante, all’Applausometro di Settevoci, programma musicale condotto da Pippo Baudo. Nel 1967, poi, l’incontro con Romina. La cantante ricorda cosa l’ha conquistata di Albano Carrisi: “Ho trovato la spontaneità, la genuinità, la… ruspanità. Ho trovato la Puglia e l’Italia condensata in un uomo“.

Anche per Cellino San Marco è scattato l’amore: “Mi ricordava il Messico della mia infanzia, queste strade di terra battuta, le case bianche, la gente…“.

Romina Power ha anche portato la piscina nel paesino pugliese, ma Al Bano non la ricorda con altrettanto affetto. “Io detesto le piscine. Con tante mare che c’è in Puglia, che mi vado a buttare in piscina? Che tradotto in pugliese non ti dico cosa significa. Ma ho voluto rispettare anche le tue esigenze“, commenta il cantante.

I ricordi con Pippo Baudo

L’ex coppia d’oro della canzone italiana si esibisce per l’amato conduttore con Ci Sarà, ma Al Bano tentenna alla fine e la strofa “Ci sarà – anche un modo più umano per dirsi ti amo di più” diventa un “vi amo” rivolto al pubblico.

Nonostante la maretta che sembra esserci tra Al Bano e Romina, i due hanno tenuto duro per Pippo Baudo: “Tutti i ricordi belli della nostra carriera sono collegati a te“, confessa la cantante americana.

“La nostra non è solo un’amicizia, io ti sento mio padre. Tu sei stato un apripista eccezionale e io non potrò mai dimenticarlo“, conferma Al Bano. Il cantante racconta anche un’aneddoto sulla nascita della figlia: “C’era un anno in cui lei stava aspettando Cristel e mancavano 2 mesi.

Tu mi hai detto di venire a quella trasmissione e stavo rischiando di perdere la nascita. Cosa si fa per un amico“.

