Pippo Baudo il 7 giugno festeggia 84 anni e la Rai ha deciso di rendere omaggio al conduttore con un programma speciale su Rai1. Stasera in tv, alle 21.25, andrà in onda Buon compleanno… Pippo, a cui parteciperanno tantissimi ospiti illustri per accompagnare la star della rete pubblica verso la mezzanotte. Tra gli altri Fiorello, protagonista con Baudo di un provino diventato celebre agli esordi della sua carriera.

Stasera in tv Buon compleanno… Pippo

Pippo Baudo viene omaggiato da Viale Mazzini con una festa in onda su Rai1 sabato 6 giugno. Diversi gli ospiti che racconteranno la sua lunga carriera con aneddoti ed esibizioni dal vivo insieme all’Orchestra: Fiorello, Jovanotti, Albano e Romina, Giancarlo Magalli, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Solenghi e Lopez, Anna Tatangelo, Giorgia, Lorella Cuccarini, Ficarra e Picone e Laura Pausini.

Fabrizio Guttuso dirigerà questa passeggiata nel viale dei ricordi della televisione italiana. Verranno trasmessi infatti anche i filmati delle gag che hanno reso famoso non solo Pippo Baudo, ma anche la rete pubblica. Personaggi e storie che hanno reso memorabile il periodo d’oro della Rai.

Pippo Baudo: la storica carriera

Pippo Baudo è il simbolo della Rai, di cui è stato conduttore di punta per decenni.

Negli anni Sessanta il suo esordio, che gli ha regalato una fortunata carriera con programmi entrati nella storia come Canzonissima e Fantastico, ma anche format di successo ancora oggi come Domenica In.

Il conduttore detiene il record di Festiva di Sanremo presentati, ben 13, registrando anche il record di ascolti per la kermesse musicale. Baudo ha inoltre scoperto talenti diventati iconici come Al Bano, Heather Parisi (sarebbe lui il responsabile della rivalità con la Cuccarini), Barbara D’Urso, Beppe Grillo e diverse contanti che parteciperanno alla serata di questa sera, come Giorgia, Laura Pausini e Anna Tatangelo.

La movimentata vita privata

Pippo Baudo non è stato solo l’uomo dello schermo e nella sua vita ha collezionato diversi amori. Il conduttore ha due figli: da Mirella Adinolfi ha avuto Alessandro, riconosciuto all’età di 34 anni, e Tiziana, che è stata sua segretaria e assistente, da Angela Lippi. Impossibile dimenticare le seconde nozze con Katia Ricciarelli, a cui nel 2007 è seguito un burrascoso divorzio.

