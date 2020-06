Pochissime le informazioni che arrivano da Olbia, in Sardegna. Secondo quanto rilanciato in questo momento da fonti locali sarebbe scoppiato un incendio a bordo della nave della Grimaldi Lines, salpata da Livorno. Secondo quanto confermato sinora, l’incendio sarebbe stato generato un mezzo che avrebbe preso fuoco nel garage della nave da dove proverrebbe una fitta nube nera. Non è dato sapere al momento quale sia la situazione a bordo della nave sulla quale viaggiano circa 300 persone.

Olbia, incendio sulla nave: intervengono i Vigili del Fuoco

Secondo quanto diffuso da L’Unione Sarda, l’allarme che segnala un incendio in corso sarebbe scattato nell’immediato grazie al sistema anti-incendio cui è munito il traghetto.

I Vigili del Fuoco, intervenuti subito dopo la chiamata, sono entrati in azione al porto dell’Isola Bianca. Stando a quando pervenuto ad ora, l’incendio sarebbe stato domato e non si ha notizia di alcuna conseguenza negativa sui passeggeri ma solamente riferimenti su danni a cose.

Indagini in corso sulla causa

Si indaga intanto sulla causa dell’incendio che sarebbe da rintracciare nel deposito mezzi a bordo del traghetto. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero divampate da un semi-rimorchio ma il motivo è ancora al vaglio delle indagini.

Già in azione il rimorchiatore per l’attracco della nave nel porto.

Nel 2019 un altro incendio

La stessa compagnia, nel 2019, era stata protagonista di un altro incendio. La nave mercantile “Grande Europa“, sempre della Grimaldi Lines, aveva preso fuoco nel suo tragitto verso Casablanca. Si trovava nel golfo di Biscaglia, in Bretagna, quando le fiamme hanno divorato l’intera nave, affondandola. I 27 membri del’equipaggio furono messi in salvo, ma il danno ambientale fu notevole: la nave, lunga oltre 214 metri, era piena di container e a lungo si è dibattuto sull’impatto ecologico dell’incendio e dell’affondamento.

Qualche mese dopo, fu arrestato il responsabile della sicurezza: le fiamme, secondo la magistratura spagnola, erano di natura dolosa, forse volte a incassare i soldi dell’assicurazione.

