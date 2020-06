In una diretta Instagram, Sonia Bruganelli, moglie del celebre conduttore Paolo Bonolis, ha potuto discutere delle continue polemiche che giungono a lei e a suo marito. E intanto ha svelato qualche segreto in più sulla sua vita privata, in particolare su come ha conosciuto Bonolis.

La polemica sulla mascherina

È ormai risaputo come la coppia sia un bersaglio facile dei tanti hater che si aggirano in Rete. Tra le diverse critiche, una delle più ricorrenti è quella secondo la quale all’ex modella piaccia molto ostentare le proprie ricchezze. Si tratta di dichiarazioni dalle quali la Bruganelli si è totalmente dissociata.

L’ennesima polemica si è scatenata qualche giorno fa sul profilo Instagram della donna, la quale ha pubblicato un selfie in cui indossa una mascherina griffata durante una cena in un ristorante.

Così la moglie di Bonolis ha deciso di rispondere ai tanti commenti negativi in una diretta Instagram, riportata da numerose fonti di settore: “Non capisco cosa abbia causato la polemica sul fatto che io avessi queste mascherine in un ristorante. Alcuni mi hanno scritto ‘Al ristorante non si usa’: grazie, fino a qui ci arrivavo.

Poi non capisco perché una mascherina chirurgica vada bene e una d’artista no“.

Sonia Bruganelli: “Ho conosciuto Paolo a Beato tra le donne“

Sempre nella stessa diretta, l’ex modella di fotoromanzi avrebbe fatto chiarezza sulle tante polemiche: “Quando guardo i profili delle donne che mi criticano, noto che tutte hanno all’incirca la mia età. Probabilmente avrò rotto le uova nel paniere“.

Proprio in merito a questo discorso, Sonia Bruganelli avrebbe rivelato qualche dettaglio in più sulla sua relazione con Paolo Bonolis: “Quando ho conosciuto Paolo, molti anni fa, lui aveva lasciato Laura Freddi da 4 mesi e conduceva ‘Beato tra le donne‘”.

Stando a quanto riportato, avrebbe poi aggiunto: “Di conseguenza aveva moltissime donne che gli giravano intorno; tra l’altro tutte volevano far televisione, dunque farsi notare…”.

Sonia Bruganelli: “Su 200 commenti, 3 sono negativi“

In conclusione della sua diretta, la Bruganelli avrebbe voluto ribadire, in maniera chiara, come lei non ami sfoggiare i propri beni: “Quest’anno io, Paolo e i ragazzi andremo in Sardegna con l’aereo privato. Mi auguro che non ci saranno delle polemiche, ma voi al nostro posto non lo fareste?

E se pubblico una foto in viaggio non è ostentare, né mostrare l’aereo privato, semplicemente posto una foto“. Infine ha aggiunto come comunque non ci siano solo ed esclusivamente commenti negativi al suo stile di vita: “Va però detto che su 200 commenti, ce ne sono 3 cattivi“.

