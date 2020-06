Sono davvero pochissime le informazioni che filtrano dall’ospedale Le Scotte di Siena dove sarebbe stato trasferito in elisoccorso e ricoverato il grande campione Alex Zanardi a seguito di quello che è stato un gravissimo incidente in handbike. Secondo quanto riportato in questi momenti da Il Messaggero, le condizioni di salute del pilota sarebbero peggiorate in serata. Ricoverato in codice 3, Alex Zanardi sarebbe infatti passato al codice 1 che risulta essere il più grave e sarebbe stato sottoposto ad un “delicato intervento di neurochirurgia“.

Alex Zanardi operato d’urgenza

Risultano molto gravi le condizioni di salute di Alex Zanardi, rimasto quest’oggi coinvolto in un violento incidente sulla statale 146 di Siena nel corso di una staffetta in handbike.

Secondo quanto ricostruito sinora, pare che il campione sia scivolato dal mezzo mentre sulla strada stava transitando un mezzo pesante che lo avrebbe travolto. A lanciare l’allarme sull’accaduto gli altri atleti che hanno così permesso il celere intervento dei medici che lo hanno trasferito in elisoccorso in ospedale.

Sottoposto ad un delicato intervento alla testa

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, le condizioni di Zanardi sarebbero parse gravissime sin dai pochi istanti successivi all’incidente con quello che sembra essere un camion con rimorchio.

Accertato fin da subito un politrauma, ora il campione verserebbe in codice 1 nell’ospedale di Siena dove sarebbe già stato sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia alla testa.

Messaggi per Zanardi su tutti i social

Dai pochi istanti successivi alla diffusione della notizia sono stati tantissimi i messaggi di forza e incoraggiamenti arrivati in sostegno dell’ex pilota di Formula 1. Dal sindaco di Bergamo, Giorgio Gori che su Twitter scrive: “Prego per Alex Zanardi, Forza Campione“, a Federica Pellegrini che su Instagram ha voluto pubblicare nelle sue storie: “Forza Alex… Ca**o adesso devi mettercela tutta“.