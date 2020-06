La coppia Al Bano-Romina Power, recentemente riunitasi a livello artistico, continua a far parlare di sé nonostante siano ormai passati anni dalla fine della relazione.

In particolare, nelle ultime foto pubblicate da Novella 2000, la cantante è stata paparazzata in atteggiamenti intimi con un uomo misterioso e molti si saranno chiesti se mettere da parte per sempre le speranze -di alcuni- di vedere di nuovo insieme la coppia anche nella vita.

La foto che non lascia dubbi: il bacio a sorpresa

Nelle foto pubblicate dal settimanale e riprese da altri siti, la celebre cantante statunitense si trova a Roma, all’uscita da un ristorante.

Al suo fianco un uomo brizzolato ripreso di spalle di cui non si sa ancora il nome.

Il bacio fotografato da Novella 2000

Romina ha voltato pagina?

Tra i 2 è evidente la complicità tanto che fra una passeggiata e l’altra la coppia sembrerebbe anche scambiarsi un bacio di sfuggita, poi l’uomo misterioso riaccompagna Romina in hotel. La cantante sembra quindi aver deciso di voltare pagina e provare ad innamorarsi nuovamente, anche se la diretta interessata non ha ancora commentato la vicenda.

Lo scoop sembrerebbe quindi cancellare ogni rumor su un possibile ritorno di fiamma tra Al Bano e Romina sorto dopo che la celebre coppia di cantanti aveva partecipato insieme all’ultima stagione di Amici in un segmento a loro dedicato.

Al Bano e Romina: 2 strade separate per l’ex coppia

In effetti già a far dubitare il chiacchierato ritorno di fiamma era stato il periodo di quarantena di Al Bano nella sua tenuta pugliese, dove ha voluto al suo fianco la compagna Loredana Lecciso. Lo stesso artista aveva confermato di essere tornato insieme alla showgirl in un’intervista.

“Sono tornato con Loredana Lecciso. Le persone che mi sono vicine lo sanno da un po’” erano state le parole di Al Bano a conferma del recuperato rapporto.

Romina invece aveva trascorso la quarantena a Roma, non potendo tornare in America a causa delle riprese per Amici e sembra così aver anche trovato il tempo di far entrare un altro uomo nella sua vita. Chissà se Romina confermerà una nuova relazione e quale sarà la reazione dell’ex marito alla notizia.

Approfondisci

Tutto su Romina Power

Lecciso-Venier: continua la lotta social dopo l’intervista di Al Bano?

Al Bano spegne 77 candeline: gli auguri di Romina Power e Loredana Lecciso