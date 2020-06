Al Bano Carrisi dice la sua verità sul presunto conflitto interiore che, secondo alcuni, lo vedrebbe diviso tra Loredana Lecciso e Romina Power. L’artista dribbla il pressing del gossip sulla sua vita privata, scegliendo di chiarire la sua posizione su una delle materie più roventi delle cronache rosa.

Al Bano tra Loredana e Romina? “Ecco come stanno le cose“

In una recente intervista al settimanale Oggi, Al Bano Carrisi, notoriamente poco incline a concedersi alle cronache rosa, ha scelto la via della trasparenza e ha rivelato la sua verità su una questione che, da tempo, tiene banco sul web e sulla carta stampata.

L’artista di Cellino San Marco è eternamente diviso tra Loredana Lecciso e Romina Power, in un limbo che lo terrebbe intrappolato tra il presente e il passato? A fare chiarezza sull’interrogativo è stato proprio lui.

“Chiariamo una volta per tutte – ha dichiarato al settimanale Oggi –: io sono stato sposato per trent’anni con Romina, e poi è andata a finire com’è andata a finire. In seguito mi sono rifatto una vita e ne avevo anche diritto. (…) Quando mi esibisco con Romina, sul palco, mi trovo molto bene con lei.

Poi per il resto, nel privato, adesso e da un bel po’ di tempo, la mia vita è un’altra”. Insomma, per il cantante non ci sarebbe alcuna ombra di un conflitto interiore che riguardi i suoi sentimenti. Il passato è passato, quindi.

Il “rimprovero” a Romina

Nelle ultime settimane, c’è un’altra questione collaterale che ha monopolizzato le cronache rosa. Si tratta della presunta “guerra” intestina tra le donne di casa Carrisi in occasione del compleanno dell’artista (che ha spento 77 candeline pochi giorni fa).

Al Bano non avrebbe reagito bene all’idea di far leggere una poesia a lui dedicata da Romina negli studi di Domenica In. Per questo, Mara Venier avrebbe deciso di non mandarla in onda. Ai microfoni di Oggi, il cantante ha spiegato il motivo dietro la sua posizione contraria: “Ero maldisposto perché siamo finiti su un filone gossiparo che non amo. Con gli autori avevamo accordi diversi, non c’è stato il rispetto di quegli accordi e, visto che non amo le speculazioni, mi sono fatto sentire“.

Quella poesia non gli sarebbe comunque mai arrivata al di fuori del piccolo schermo e Carrisi ha lanciato una sorta di “rimprovero” alla sua ex moglie: “Con tutto l’onore che può rappresentare per me ricevere una poesia da Romina, devo anche dire che probabilmente ha commesso una leggerezza. Doveva mandarla a me, non provare a farla leggere in televisione. È una cosa privata“.