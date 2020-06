Il popolare conduttore Ezio Greggio ci ha tenuto a fare degli auguri pubblici a Gabriele, uno dei figli avuti dal matrimonio con Isabel Bengochea. In occasione del suo compleanno, infatti, il volto di Striscia la Notizia ha condiviso una foto in compagnia del figlio, con un messaggio in pieno stile “Ezio Greggio”.

Foto e auguri al figlio, Gabriele Greggio

Guardando il profilo Instagram di Ezio Greggio, spiccano tanti selfie, video e foto del conduttore di Cossato; per questo, la più recente delle foto in compagnia del figlio assume ancora più valore: un’apertura del profilo ad un aspetto più intimo di Ezio Greggio, di cui si sa molto di più della sfera lavorativa e sentimentale che di quella familiare.

Lo Yuppie reso celebre da film e dalla conduzione del tg satirico di Canale 5, però, da ormai 3 decenni è anche padre di due maschi, Giacomo e Gabriele. Il primo è arrivato a 30 anni, il secondo ha appena compiuto 26 anni.

Gli auguri di Ezio Greggio al figlio Gabriele sono arrivati proprio così, con una foto che ritrae padre e figlio ed un messaggio ironico, che ricalca in pieno l’umorismo paterno.

“Buon compleanno al mio Gabriele! 26 anni, che meraviglia: alla tua età ne avevo 28!” ha scritto Greggio, correlano il tutto con l’immancabile hashtag “è lui o non è lui“.

Cosa fa il figlio di Ezio Greggio

Nato nel 1994, Gabriele Greggio si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo, seguendo le orme di papà Ezio. Sul suo profilo Instagram è infatti segnato come attore con base a Londra; la sua pagina riporta i recenti lavori, sottolineando anche la doppia nazionalità italiana e spagnola.

Gabriele Greggio, come il fratello Giacomo, è infatti figlio del conduttore italo-albanese e della spagnola Isabel Bengochea, con la quale Ezio Greggio è stato sposato per oltre 20 anni. Dopo la fine del matrimonio, il conduttore ha intrapreso relazioni con donne molto vicine all’età dei figli, come quella recente con Romina Pierdomenico, 28enne modella pescarese.

