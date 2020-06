Nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso la conduttrice si è mostrata al pubblico con un elegantissimo guanto ricamato, che ha dovuto indossare a causa dell’ustione di secondo grado alla mano. Durante la puntata Barbara D’Urso ha voluto ripercorrere con i telespettatori di Canale 5 i primi attimi dell’emergenza Coronavirus, cogliendo l’occasione per ringraziare chi l’ha supportata e ha creduto in lei in questi mesi.

Appuntamento al 13 settembre

Con la sua classica grinta, Barbara ha concluso la stagione del seguitissimo talk show. La conduttrice dell’amatissimo programma Mediaset ha espresso la sua emozione per l’ultima puntata della trasmissione attraverso delle Instagram Stories nelle quali, rivolgendosi ai suoi fan, ha detto: “Un po’ mi dispiace, ma tanto torniamo presto“, ricordando che già il prossimo 13 settembre andrà di nuovo in onda Live – Non è la D’Urso.

I ringraziamenti a Pier Silvio Berlusconi

Carmelita ha definito l’ultima stagione di Live – Non è la D’Urso una “stagione fortunatissima“. La conduttrice ha ripercorso le tappe della trasmissione andata in onda negli ultimi mesi: “Abbiamo iniziato il programma in un modo poi ad un certo punto è accaduto quello che è accaduto, il mondo si è fermato“, riferendosi alla terribile pandemia che ha sconvolto tutti.

Barbara D’Urso ha continuato ringraziando il suo direttore generale ed il suo editore, Pier Silvio Berlusconi, esprimendo la sua riconoscenza: “hanno tutti loro, insieme agli altri, ma soprattutto loro, voluto fortemente Live – Non è la D’Urso, hanno amato fortemente Live Non è la D’Urso, e mi sono stati vicini nel momento in cui è accaduto quello che è accaduto in Italia e nel mondo“.

“Ho scelto di continuare a stare qui“

Carmelita è molto grata all’azienda Mediaset.

A lavoro ha sempre dato il massimo, anche nei momenti più difficili come quelli vissuti in piena pandemia. Nonostante le difficoltà, ha continuano ad andare in onda con lo stesso entusiasmo di sempre: “Io ho scelto, supportata da loro, di continuare a stare qui. Eravamo pochissimi, eravamo in 5 persone, però abbiamo continuato ad informarvi, ad avere politici, ad avere medici, a cercare di capire, insieme a voi, quello che avremmo dovuto fare“. Barbara, rivolgendosi ai telespettatori, ha inoltre aggiunto: “Ho cercato di tenervi compagnia tutti i giorni”.

Barbara D’Urso vicina agli italiani

Il suo obiettivo era far sentire gli italiani meno soli: “Nel mio piccolo ho cercato di supportarvi, di farvi compagnia“. La conduttrice ha poi ricordato: “Siamo stati la prima trasmissione a fare tutta la puntata senza pubblico” continuano il suo discorso con un’importante raccomandazione rivolta a tutti gli italiani: “dobbiamo fare in modo che questo non accada mai più”, invitando quindi a rispettare le misure anti-contagio da seguire ancora oggi.

