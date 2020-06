Tiberio Timperi è stato ospite di Marco Liorni, durante una puntata di Italia Sì – Giorno Per Giorno, la variante mattutina e quotidiana del format del sabato pomeriggio di Rai 1, con la partecipazione di Mauro Coruzzi, Elena Santarelli, Rita Dalla Chiesa e Manuel Bortuzzo.

Timperi saluta il pubblico moka alla mano, e mentre gusta il suo caffè il conduttore non perde l’occasione di fare un’ironica allusione alla collega Barbara D’Urso, senza però farne il nome

L’allusione a Barbara D’Urso

Timperio Timperi ha accolto il pubblico di Italia Sì in casa sua.

Il conduttore, al timone di Uno Mattina In Famiglia al fianco di Monica Setta, si è fatto sorprendere intento a prepara un buon caffè.

Tenendo conto della passione di Barbara D’Urso, che ogni pomeriggio prende il caffettuccio simbolico con i suoi spettatori, troppo ghiotta l’occasione per Timperi, per non citarla. E così mentre porge la tazza alla telecamera in segno di salute, l’allusione è chiara: “Ce la prendiamo una tazza di caffè? Che fa un po’ conduttrice televisiva dell’altra parte” domanda il conduttore senza fare nomi, ma con una punta di sarcasmo.

La dipendenza di Tiberio Timperi

Quella del caffè è sicuramente una passione condivisa anche da Tiberio Timperi, che ne ammette la dipendenza. Ad ogni modo tutta la preparazione che c’è dietro ogni tazza, è un rituale che il nostro Tiberio segue con devozione.

“L’unica sostanza stupefacente che io abbia assunto in vita mia è questa: il caffè ” dichiara il conduttore di Uno Mattina In Famiglia. Così dopo aver mostrato la sua particolare e preziosa macchinetta del caffè, Timperi dà al pubblico di Liorni i suoi consigli per un buon caffè dall’aroma inconfondibile.

“Il caffè deve scendere, non deve essere spinto” spiega il conduttore. Infine Tiberio Timperi si concede un breve giro della casa in cui mostra anche i suoi cimeli, concedendosi ad una chiacchierata informale.