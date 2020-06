Valentina Bisti, conduttrice di Unomattina e Unomattina Estate, ha ufficializzato il suo ritorno al Tg1. Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Tempo, ha confermato definitivamente le voci che già circolavano da qualche settimana, dicendosi molto contenta di ritornare a condurre il telegiornale della rete ammiraglia Rai.

L’esperienza di Unomattina

Valentina Bisti era approdata al Tg1 nel 2003, un paio di anni dopo il suo debutto come giornalista nella redazione del Tg2. La collaborazione con Unomattina era invece iniziata nel 2013, con la conduzione degli spazi di approfondimento del telegiornale nella versione estiva della trasmissione.

Dal 2017 ne era poi diventata conduttrice a tutti gli effetti a fianco di Tiberio Timperi, per poi passare a presentare la versione classica a partire dal 2019.

Da questa sua esperienza a Unomattina è nato anche un libro, uscito proprio in questi giorni e intitolato Tutti i colori dell’Italia che vale. Nel libro Valentina Bisti ha scelto di raccontare le storie di alcuni personaggi, conosciuti nei mesi di conduzione del programma, che hanno contribuito a rendere migliore il nostro Paese o che sono riusciti a superare difficili prove nella vita quotidiana.

“Il lavoro di giornalista è stato fondamentale – ha spiegato la Bisti presentando il libro su Instagram – Il lavoro che ho svolto in tutti questi anni al Tg1 ha fatto in modo che io potessi entrare ogni volta in contatto con le persone che intervistavo”. Per la Bisti il ritorno al Tg1, che dovrebbe vederla alla conduzione dell’edizione delle 13.30, rappresenterà quindi la logica prosecuzione di questo suo percorso professionale.

Rivoluzione nei palinsesti

Il ritorno a Tg1 di Valentina Bisti fa parte di un ampio rinnovamento in atto nei palinsesti Rai, che vedranno dalla prossima stagione molti cambiamenti.

Le ultime indiscrezione danno sul piede di partenza anche l’altro conduttore di Unomattina, Roberto Poletti, mentre c’è ancora incertezza sui sostituti. Tra i possibili nomi anche quello di un’altra giornalista Rai, Monica Giandotti.

