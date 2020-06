Giornata in cui arrivano numerose notizie per quanto riguarda l’epidemia di Coronavirus che riguardano l’Italia: sembra spaventare e non poco il nuovo focolaio di Covid-19 che si sarebbe diffuso all’interno di uno stabilimento Bartolini a Bologna interessando, al momento, 45 persone tutte dipendenti. Secondo quanto riportato da Ansa, al momento le persone risultate positive al Covid nel bolognese sarebbero tutte asintomatiche.

Arriva nel frattempo l’ultimo bollettino della Protezione Civile con i numeri aggiornati sul contagio di Coronavirus in Italia.

Coronavirus: il bollettino del 25 giugno

34 le persone decedute la cui morte, per Coronavirus, è stata registrata in data odierna, 25 giugno.

Un numero che incrementa quello delle vittime totali portandolo oggi a 34.678. 614 i casi di persone guarite registrate oggi per un totale di 186.725 casi in tutto. Al momento, le persone attualmente positive in Italia sarebbero 18.303, con l’incremento rispetto alla giornata di ieri di 296 nuovi casi di contagio. Delle persone attualmente positive, secondo i dati riportati nella tabella del Ministero della Salute, 3.515 sarebbero tuttora ricoverate per Coronavirus in ospedale e con sintomi manifesti.

103 le persone che si trovano ricoverate in terapia intensiva, 16.685 invece quelle che si trovano in isolamento domiciliare.

Tensioni a Mondragone: proteste fuori dalla “zona rossa”

Difficile la situazione legata al Coronavirus in Campania, precisamente in provincia di Caserta a Mondragone. Secondo quanto riportato da Ansa un nuovo focolaio sarebbe stato rintracciato nella zona: si tratterebbe di circa 50 nuovi casi di contagio di Covid. A seguito della notizia sono stati difficili i momenti a fronte di una violenta protesta da parte di un gruppo di persone di origine bulgara, tutti residenti nei palazzi Ex Cirio interessati dal focolaio.

A fronte dell’infrazione di quello che è stato imposto essere il divieto di uscit a dalla “zona rossa”, necessario è stato l’intervento dei carabinieri per sedare gli animi.

