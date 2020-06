Momento di tensione nel salone di Federico Fashion Style di Anzio: una signora si sarebbe voluta regalare una testa nuova creata dal parrucchiere delle star, ma quando ha visto il conto da pagare, ha capito di non poter sborsare quella cifra. La questione è stata risolta solo con l’arrivo della polizia e l’intervento diretto del padrone di casa.

Un conto da 600 euro

Non è ancora chiaro cosa la signora abbia richiesto che venisse fatto ai suoi capelli nel salone del conosciutissimo Federico Lauri, ma c’è da credere che si trattasse di un miracolo tricologico: il conto da pagare presentato alla signora alla fine del trattamento è stato infatti di 600 euro, una cifra ben più alta di quella che la signora aveva in mente.

A quel punto la cliente si è trovata costretta a dire alla dipendente del salone che non avrebbe potuto pagare una cifra del genere.

Pare che a quel punto la situazione sia diventata difficile e che sia stato necessario l’intervento del titolare Federico Lauri, che ha chiamato la polizia.

Polizia arrivata, situazione risolta

All’arrivo degli agenti, Lauri ha comunque proposto di chiudere la questione in serenità, proponendo che la signora non pagasse.

La cliente però ha insistito proponendo di pagare comunque la cifra.

Federico Fashion Style è considerato un parrucchiere d’oro, nel senso più stretto del termine: già in passato era successo che nascesse una polemica per via di alcuni prezzi richiesti per sue prestazioni.

Le polemiche del passato e la risposta di Lauri

La polemica era scoppiata l’anno scorso, a giugno, quando una cliente aveva denunciato il fatto di aver ricevuto uno scontrino da 3mila euro nel salone milanese del parrucchiere dei vip.

In quell’occasione il parrucchiere aveva spiegato che i prezzi dei suoi trattamenti variano da salone a salone, e che occorreva valutare il fatto che molte clienti, che finiscono per pagare prezzi salatissimi, spesso chiedono trattamenti complessi e numerosi: extension, shatush, ed altri trattamenti piuttosto onerosi fanno a quanto pare lievitare i prezzi. Inoltre, un anno fa, Lauri aveva spiegato che propone sempre un preventivo prima di fare il lavoro e che quindi le sue clienti saprebbero sempre a cosa vanno incontro, economicamente parlando.

Dopo varie polemiche Lauri aveva comunque deciso di pubblicare i suoi listini prezzo online, dimostrando che, per trattamenti standard come taglio e piega, abbiano prezzi del tutto normali (che cambiano però a seconda del salone in cui vengono effettuati).

Il Re del Salone delle Meraviglie

Oltretutto, la professionalità ed il talento di Lauri sono state confermate anche dal successo che il parrucchiere ha acquisito in tv, dove su Real Time conduce il programma Il Salone delle Meraviglie e rivoluziona le capigliature delle partecipanti.

