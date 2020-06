Paura a casa di Fiorello, dove è divampato un incendio a causa, probabilmente, di un corto circuito. Lo showman vive a Roma nel quartiere della Camilluccia e sta effettuando alcuni lavori di ristrutturazione nella casa. A dare l’allarme al momento dell’incendio un famigliare di Fiorello, rivela Ansa.

L’incendio nella camera da letto

Da quanto riportano le fonti, l’incendio sarebbe partito dalla camera da letto del conduttore, e, stando a quanto riporta TgCom, avrebbero avvolto la tenda della stanza. Le fiamme sono immediatamente state arginate impedendo quindi che l’incendio si propagasse per l’abitazione.

Operaio intossicato

Uno degli operai che erano al lavoro in quel momento è rimasto lievemente intossicato e per lui è stato chiamato il 118, oltre che i Vigili del Fuoco, che ha provveduto ai controlli e alle cure del caso. Fiorello e la sua famiglia erano presenti in casa al momento dell’incendio, ma nessuno ha riportato danni. Sembra infatti che non abbiamo mai lasciato l’abitazione. L’artista non ha commentato la notizia.

Il conduttore ha compiuto 60 anni poco più di un mese fa ed è uno dei personaggi della televisione più amati dal pubblico.

La sua è una carriera iniziata già in giovane età, culminata con la presenza all’ultimo Festival di Sanremo al fianco di Amandeus, un successo per entrambi. “Gran bravo ragazzo, mio fratello Rosario, che ha sempre lavorato da quando aveva 14 anni. Non si è mai tirato indietro“, ha raccontato sua sorella in occasione del suo compleanno. “Mio fratello è questo ragazzo qui e per me lo sarà sempre. Non sarà mai quel Fiorello che tutti conoscete. Quel ragazzo che con i soldi del primo stipendio comprò un frigo per la famiglia e per fare felice mia madre“, aggiungeva.

