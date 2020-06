Vittorio Sgarbi, critico d’arte e deputato italiano, si è reso oggi protagonista di un altro episodio che sottolinea nuovamente il suo temperamento spesso vulcanico, incontenibile e iracondo. Non si tratta però di una pesante litigata negli studi di Barbara D’Urso: questa volta Sgarbi ha perso decisamente le staffe nell’aula della Camera. Inevitabile l’espulsione e la dura condanna delle istituzioni.

L’intervento sul caso Palamara

Nel pomeriggio di oggi Vittorio Sgarbi, parlamentare del gruppo Misto, ha preso la parola alla Camera prima del voto sul dl sulle intercettazioni e le scarcerazioni. Nel suo intervento ha parlato del delicato caso che coinvolge il magistrato Palamara e Matteo Salvini.

Alcune conversazioni del magistrato stanno facendo clamore, in quanto per la Lega e il centrodestra dimostrerebbero un intento politico della magistratura nell’attaccare l’ex Ministro. Sgarbi ha inoltre ricordato anche altre parole di Palamara, questa volta aventi come bersaglio il Ministro Bonafede e la sua riforma. Al Riformista, Palamara avrebbe infatti detto: “Non c’è nessuna relazione salda tra diritto e giustizia in Italia” e anche “I pm oggi sono Ras incontrastati“.

Nel suo intervento, Sgarbi ha richiesto “una commissione d’ inchiesta contro la criminalità di magistrati che fanno l’opposto dei loro lavori, peggio dei criminali.

Cossiga la chiamava l’associazione dei magistrati un’associazione mafiosa“. Quindi ha concluso il suo accorato intervento sottolineando il presunto terremoto istituzionale che il caso rappresenterebbe: “Il Csm ha tradito la sua funzione. Palamaropoli“.

Insulti all’On. Bartolozzi e la cacciata dall’aula

In risposta a Sgarbi ha preso la parola Giusi Bartolozzi di Forza Italia. L’onorevole ha detto: “Sentire che la magistratura tutta è mafiosa fa inorridire“. In sottofondo, nei video delle registrazioni della Camera, si può sentire Sgarbi che precisa: “Non era tutta” e sottolineare che avesse nominato solo Cossiga e Palamara.

A questo punto sarebbero stati rivolti pesanti insulti da Sgarbi alla Bartolozzi, tali che la vicepresidente della Camera Mara Carfagna ha iniziato a richiamarlo. “Lei non può insultare i suoi colleghi, le chiedo di allontanarsi dall’aula”.

Sgarbi allontanato di peso dall’aula

Sgarbi però, reso nel bene e nel male celebre dal suo temperamento anche alla Camera, ha reagito senza allontanarsi dall’aula ma, come ribadito dalla Carfagna, continuando con insulti anche di stampo sessista. A questo punto la Carfagna ha richiesto l’intervento degli assistenti parlamentari, che hanno preso di peso Sgarbi e l’hanno portato fuori dalla Camera.

Un video immortalato anche dal deputato Marco Di Maio.

Ennesima, inaccettabile provocazione di #Sgarbi in parlamento. Zero rispetto per le istituzioni, offese inaccettabili alla magistratura e insulti sessisti a una donna che ha una opinione diversa dalla sua. Vi sembra un comportamento adatto per un parlamentare della Repubblica? pic.twitter.com/SEHWAa1IYf — Marco Di Maio 🇪🇺🇮🇹 (@marcodimaio) June 25, 2020

Mentre veniva portato fuori, la Carfagna ha aggiunto: “L’allontanamento è stato richiesto perché ha pronunciato parole irripetibili nei confronti dell’ On. Bartolozzi e della presidenza. Ascoltare delle offese ripetute nei confronti di una donna credo sia inaccettabile, tutta l’aula dovrebbe unirsi alla solidarietà nei confronti dell’On. Bartolozzi“. Tuttavia, la Camera è esplosa in grida: “Vergogna, vergogna“.

Roberto Fico richiede un’istruttoria

Numerosi i commenti a seguito della vicenda, sicuramente non degna di un’aula parlamentare, uno dei luoghi istituzionali per eccellenza.

Tra i primi a commentare la vicenda è proprio il “padrone di casa”, ossia il Presidente della Camera Roberto Fico. Con un sintetico post, ha detto: “Indecente e indegno il comportamento sessista del deputato Sgarbi quest’oggi in Aula. Ho dato mandato ai questori di aprire un’istruttoria per prendere gli opportuni provvedimenti“.

