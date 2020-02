Dopo la lite andata in scena la settimana scorsa a Live – Non È La d’Urso tra la conduttrice, Barbara d’Urso, e il critico d’arte Vittorio Sgarbi, la prossima puntata si preannuncia movimentata. Nei giorni scorsi, Vittorio Sgarbi è intervenuto per chiarire con che accezione ha usato il termine “raccomandare”, attraverso una lettera pubblicata su Il Giornale, mentre adesso specifica con che propositi si recherà negli studi della conduttrice, domenica 1 marzo.

Sgarbi torna ospite di Barbara d’Urso

Vittorio Sgarbi ha chiarito di non aver intenzione di chiedere scusa alla padrona di casa di Live – Non È La d’Urso a meno che le scuse non arrivino anche da Barbara d’Urso. A Fanpage, il critico d’arte ha rivelato riferendosi alla presentatrice: “Io non mi scuso affatto perché non ho niente di cui scusarmi, è lei che ha insultato me dandomi del cafone e dicendomi di andare via. L’etica minima per un ospite è quella di tenerlo in trasmissione quanto più possibile“.

Il sindaco di Sutri si è detto anche intenzionato a ribadire in studio, domenica, che la parola “raccomandare” non era stata usata da lui nell’accezione negativa con cui tutti l’hanno interpretata, ma nel suo significato di “prendersi cura, affidare ad altri persona o cosa“. Vittorio Sgarbi ha poi affermato a Fanpage: “Io sono pronto a litigare di nuovo andando in trasmissione domenica prossima perché mi hanno invitato, mi hanno pregato in tutti i modi di andare. Ma ho precisato che se vogliono delle scuse devono essere reciproche, altrimenti dirò che mi spiace per l’equivoco“.

La lite tra Vittorio Sgarbi e Barbara d’Urso

Domenica scorsa, riferendosi a Stella Manente, ex concorrente de La Pupa e il Secchione – e Viceversa, Vittorio Sgarbi ha raccontato che qualcuno gliel’aveva “raccomandata“, mentre parlava del fatto che aveva girato un video per la trasmissione poi non mandato in onda. A quel punto, è intervenuta Barbara d’Urso che ha affermato: “Sta dicendo una cosa imbarazzantissima, ti sei fatta raccomandare da qualcuno, Stella?“, a questa domanda, la modella ha risposto immediatamente: “No!“. Vittorio Sgarbi ha detto che non ricordava chi lo avesse chiamato, se Cairo o Berlusconi. La conduttrice, Barbara d’Urso, è quindi di nuovo intervenuta dicendo: “Mi dissocio da quello che sta dicendo Sgarbi“.

Il discorso è poi degenerato in una lite quando la conduttrice ha invitato Sgarbi a dire perché avesse detto che Stella Manente gli fosse stata raccomandata, a quel punto, il critico ha affermato riferendosi alla conduttrice: “Ma mi ha detto anche di te, è una bella ragazza quella d’Urso…“. Lo scontro tra il sindaco di Sutri e Barbara d’Urso ha assunto a quel punto toni più accesi, la conduttrice ha invitato il critico a lasciare lo studio, ma Sgarbi è rimasto in trasmissione.

