Anche la televisione fa i conti con il diffondersi di casi di coronavirus in Italia. Barbara d’Urso ha annunciato via social dei cambiamenti per il programma Live – Non è la d’Urso in onda questa sera dagli studi Mediaset a Milano.

Barbara d’Urso: “Niente rischi inutili”

Nonostante Barbarella sia la regina del pubblico Mediaset, questa sera dovrà farne a meno. Come annunciato dalla stessa conduttrice, infatti, anche le trasmissioni devono adeguarsi alle ordinanze in atto in Lombardia per fronteggiare il contagio del coronavirus.

“In rispetto dell’ordinanza della Regione Lombardia, Mediaset ha deciso che questa sera Live – Non è la d’Urso andrà in diretta e senza il pubblico in studio“, si legge nel post su Instagram.

Una decisione che la d’Urso condivide “totalmente per il senso di responsabilità verso il pubblico stesso, verso gli ospiti e verso i tecnici che lavorano al programma“.

La conduttrice continua spiegando che “show must go on, sì ma giustamente, senza esporre le persone ad alcun tipo di rischio inutile. Non sarà facile per me con lo studio completamente vuoto, ma cercherò comunque di tenervi compagnia con tutti gli ospiti previsti“.

Gli ospiti di questa sera

Barbara d’Urso benché orfana di pubblico potrà consolarsi con la presenza tra gli ospiti di Can Yaman, modello che ha già incantato lo studio di C’è Posta per Te. Il modello si vocifera potrebbe anche prendere il posto di Alvin come inviato de L’Isola dei Famosi, che tornerà comunque nel 2021.

Inoltre tornerà anche Morgan, per la resa dei conti con Iva Zanicchi, dopo quanto detto sullo scandalo Bugo a Sanremo. Non ci sarà invece Nina Moric, che avrebbe dovuto incontrare l’ex Luigi Favoloso.

La scelta della modella croata è dovuta al non voler partecipare “ad alcuna trasmissione televisiva che tratti delle vicende giudiziarie per le quali c’è un’indagine in corso da parte della Magistratura“.

