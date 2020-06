A 10 giorni esatti dal gravissimo incidente in cui è stato coinvolto, il campione Alex Zanardi è stato nuovamente operato al cervello. Contestualmente, è stato rilasciato un nuovo bollettino medico, che chiarisce meglio quali siano le condizioni di Zanardi, attorno al quale si è stretta l’Italia intera.

Nuovo intervento al cervello

Come riportano numerose fonti, Alex Zanardi oggi è stato nuovamente operato al cervello. Un nuovo intervento reso necessario dopo il terribile schianto contro il camion di venerdì 19 giugno, durante una staffetta di handbike. Zanardi era infatti coinvolto in un progetto, Obiettivo3, un tour attraverso le bellezze d’Italia, da Luino a Santa Maria di Leuca, pensato per dare un po’ di speranza durante l’emergenza Coronavirus.

La Procura sta ancora indagando per determinare le precise cause dell’incidente: esclusa l’ipotesi che Zanardi fosse al cellulare, risulta per ora indagato per omicidio colposo il camionista, il quale ha dichiarato che il campione gli avrebbe invaso la corsia. A 10 giorni dall’incidente e dopo aver già subito un delicatissimo intervento di neurochirurgia, le condizioni di Zanardi restano gravi.

Le condizioni di Alex Zanardi

La notizia del nuovo intervento si è appresa dal bollettino diffuso dal policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove Zanardi è ricoverato.

Dopo una tac di controllo effettuata nel fine settimana, è stata evidenziata “un’evoluzione dello stato del paziente che ha reso necessario il ricorso ad un secondo intervento di neurochirurgia“. Zanardi è rimasto sotto i ferri per 2 ore e mezza, per poi essere riportato in Terapia Intensiva.

Stando al bollettino e nonostante questo secondo intervento, non sarebbero cambiate le condizioni di Alex Zanardi dopo l’incidente: “stabili dal punto di vista cardio-respiratorio e metabolico, gravi dal punto di vista neurologico“.

Una battaglia, l’ennesima per il campione ed ex pilota, e dagli esiti ancora incerti.

