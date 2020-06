Lory Del Santo, nota showgirl veronese, è tornata a far parlare di sé: è avvenuto nel corso di un’intervista per il settimanale Nuovo. L’attrice ha infatti raccontato di quando, parecchi anni fa, avrebbe passato una notte d’amore con lo schermidore Aldo Montano.

Le Olimpiadi di Atene 2004

Periodo al centro del gossip per Lory del Santo: dopo essere balzata sulle prime pagine per la rivelazione sul vero padre del figlio Loren, la showgirl ha ora narrato una vicenda hot risalente a qualche anno fa, precisamente il 2004. Ed è proprio alle Olimpiadi di Atene 2004 che è legato questo bollente aneddoto.

L’attrice racconta di aver visto in televisione Aldo Montano, oggi ex-schermidore, e di essere rimasta strabiliata dalla sua bellezza. La Del Santo avrebbe detto infatti: “Sono una vera maniaca delle Olimpiadi!“.

Una volta conclusi i Giochi Olimpici, Montano tornò in Italia con una medaglia d’oro in più: l’ha conquistata vincendo il torneo di sciabola individuale. La Del Santo avrebbe scherzato dicendo: “Portava ancora le medaglie al collo quando è ritornato!“.

La notte passata con Aldo Montano

La Del Santo e Montando, stando a quanto raccontato dalla donna, hanno modo di vedersi in un bar di Milano, ma la donna non avrebbe avuto il coraggio di presentarsi e così mandò un’amica.

Dopo essersi scambiati i numeri si sarebbero dati appuntamento a Roma. L’incontro successivo avvenne appunto a Roma, presso l’abitazione della showgirl: qui Lory Del Santo e Aldo Montano passarono una notte di fuoco.

L’attrice veronese avrebbe poi commentato l’esperienza così: “È stata una notte a 5 stelle ed è stata anche l’unica: dopo quella volta, non ci siamo mai più visti. La considero come una di quelle cose bellissime che avvengono solo una volta ed è giusto che succedano una sola volta“.

Infine ha aggiunto anche una rivelazione incredibile dell’atleta: “Mi ha svelato che da sempre aveva il desiderio di passare una notte con me“.

A 16 anni di distanza Lory del Santo è impegnata in una relazione con Marco Cucolo (modello e videomaker più giovane di 33 anni rispetto all’attrice), mentre Aldo Montano è sposato con Olga Plachina e insieme hanno una figlia, Olympia.

Cosa ne pensa Marco Cucolo?

Alla luce di queste dichiarazioni, è stata inevitabile la domanda: “Cosa ne pensa Marco Cucolo di questa storia?

“. La risposta della showgirl è stata tutt’altro che negativa: “Per lui non c’è alcun problema. Inizialmente era un po’ geloso, ma con il tempo ha compreso chi sono davvero ed ora non prova più quel sentimento. Marco può stare tranquillo, io mi sento al sicuro tra le sue braccia“.

È noto infatti il rifiuto dei due a partecipare alla prossima edizione di Temptation Island. Sempre in un’intervista per Nuovo, la vincitrice della terza edizione de L’Isola dei Famosi avrebbe ammesso: “Ci piacerebbe partecipare ad un programma televisivo, ma Marco in mia presenza non si sentirebbe a proprio agio.

Io, per l’appunto, lo riprendo sempre quando sbaglia. Inoltre è terrorizzato dall’idea di procurarmi un dispiacere“.

