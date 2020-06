La fine di Domenica In sta provocando un’ondata di emozione per chi il programma lo fa e per chi lo segue. Dopo la commozione di Mara Venier al termine dell’ultima puntata, infatti, sono arrivati numerosissimi di sostegno alla conduttrice veneta. Tra questi, anche quello particolarmente toccante della collega Rita Dalla Chiesa, per un siparietto social tra due grandi e amate della televisione italiana.

Domenica In chiude con lacrime e il pieno di share

È stata l’edizione più lunga di sempre per Domenica In: una lunga maratona che poteva avere un destino ben diverso, se Mara Venier avesse ceduto alla pressione e allo sconforto dell’emergenza Coronavirus e avesse deciso di chiudere bottega mesi fa.

Invece, è andata avanti: “Mai avrei pensato di andare in onda con così tanta paura. Ho voluto superarla per gli altri, sentivo il dovere di continuare questa Domenica In“.

Una tenacia che è stata ripagata dal boom di ascolti: l’ultima puntata di Domenica In ha ottenuto il 23% di share (record del programma) un ottimo risultato condito dalle lacrime di commozione della sua conduttrice. Assieme a lei, tuttavia, ha pianto anche un’altra conduttrice d’eccezione.

La commozione di Rita Dalla Chiesa

La gioia per il risultato negli ascolti ha spinto Mara Venier a condividere sul suo profilo social un passaggio in cui si esalta proprio questo traguardo. “Grazie a tutti…… tutti…tutti” dice Mara Venier. Tra i commenti, risalta quello della collega Rita Dalla Chiesa, che in giornata ha fatto retrofront sulla frase sui cinesi che l’ha messa al centro di una polemica razzista.

Lo storico volto di Forum, ha risposto con parole toccanti e sentite: “Alla fine, stanotte, dopo avere visto la registrazione piangevo con te.

Quanto amore regali al pubblico (e alle amiche/sorelle)“. Un sentito omaggio a Mara Venier, che dal canto suo ha risposto: “Grazie Rita, amica da sempre“.

Post di Mara Venier su Instagram

Un affetto, quello di Rita Dalla Chiesa, ricordato anche in altri post e commenti e che, sicuramente, non mancherà di ribadire alla ripresa di Domenica In, a settembre, sperando in un edizione meno tribolata.

