Inizia una nuova settimana e di conseguenza anche la programmazione della settimana ricomincia. Ecco cosa andrà in onda sui maggiori canali di Rai e Mediaset oggi 29 giugno 2020. Come ogni estate molti programmi cominciano ad andare in onda in replica, e molti canali scelgono di mandare in onda dei film.

In onda sulla Rai questa sera 29 giugno

Su Rai 1 alle 21:25 torna Il giovane Montalbano con una puntata della prima serie dal titolo Il terzo segreto. Durante questa puntata Montalbano indaga sull’omicidio di un muratore “che nasconde il coinvolgimento della mafia e il furto misterioso della bacheca delle pubblicazioni matrimoniali del comune di Vigata“, riporta il sito ufficiale della Rai.

Ma saranno anche ore dedicate alle gelosia, dopo che Livia decide di risvegliare quella del commissario.

Cambia giorno invece Made in Sud con Stefano De Martino, Fatima Trotta e Biagio Izzo. Per evitare la Serie A, il programma va in onda questa sera su Rai 2 con moltissimi ospiti per far divertire il pubblico da casa.

Su Rai 3 va in onda il film Attacco al potere. Un classico film americano con un agente segreto deciso a salvare la vita al presidente degli Stati Uniti d’America.

Questa sera sui canali Mediaset

Questa sera su Rete 4 alle 21:25 va in onda Quarta repubblica. Nicola Porro intervisterà il leader della Lega Matteo Salvini e il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci.

Su Canale 5 va in onda Mission: Impossible – Protocollo Fantasma. Un film della ormai notissima saga con Tom Cruise. L’agente segreto Ethan Hunt viene accusato ingiustamente di aver distrutto il Cremlino. Deve fare di tutto per trovare e dimostrare la verità.

Questa sera alle 21:15 su Italia 1 va in onda in replica Le Iene show. “Tutti i misteri sulla morte del grande ciclista nel 2004“, sarà programma di questa sera.

