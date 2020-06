Messaggio commovente di Jonathan Kashanian a Elisabetta Gregoraci, che poche ore fa ha ricordato il dolore per la morte della madre con una toccante dedica su Instagram. L’opinionista di Detto Fatto le ha rivolto un dolcissimo pensiero legato al dramma familiare vissuto dalla showgirl.

Jonathan Kashanian si rivolge a Elisabetta Gregoraci

Durante la consueta super classifica vip curata da Jonathan Kashanian a Detto Fatto, programma condotto da Bianca Guaccero, l’opinionista ha parlato di Elisabetta Gregoraci e del suo passato a Miss Italia, non trascurando di rivolgerle un toccante messaggio.

La partecipazione al concorso di bellezza è una parentesi della vita della showgirl in cui sua madre ha avuto un ruolo molto importante, spalla sicura di un percorso che stava sbocciando e che si sarebbe tradotto molto presto in una sfavillante carriera.

Poche ore prima della trasmissione, in occasione dell’anniversario della sua scomparsa, la Gregoraci ha condiviso sui social il dolore per la sua mamma, con una dedica commovente in cui domina una sola frase: “Odio questo giorno maledetto“.

Da Jonathan Kashanian un dolcissimo pensiero in diretta: “Spero di non commuovermi, ti voglio dire una cosa, Elisabetta.

Tua madre può solo essere orgogliosa se ti guarda dall’alto, perché io l’ho visto da vicino e sei una mamma premurosissima come lei amerebbe vederti“.

Il dolore della showigirl

Elisabetta Gregoraci non ne ha mai fatto mistero: il suo dolore per la morte della madre, scomparsa 9 anni fa a causa di un tumore, è sempre vivo e intenso, un filo rosso che percorre la sua esistenza di figlia e mamma.

Il 4 marzo scorso, in occasione del compleanno della mamma, la showgirl aveva pubblicato una dedica tenerissima per ricordarla a 9 anni dal tragico lutto: “Auguri mammina mia, buon compleanno… oggi avresti compiuto 61 anni.

Te ne sei andata via giovane, giovanissima troppo in fretta… sono già da nove anni che festeggiamo il tuo compleanno lontane ma vicinissime, legate nel cuore e nell’anima, sì perché tu sei sempre accanto a me (…)“.

Post di Elisabetta Gregoraci su Instagram – Fonte: Instagram/Elisabetta Gregoraci

Qualche tempo fa, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, Elisabetta Gregoraci aveva rivelato la più grande bugia della sua vita, detta proprio alla madre per proteggerla dal dramma che si sarebbe consumato nella loro esistenza: “Non le ho detto che stava per morire“.