Fiori d’arancio per Laura Freddi: la conduttrice e showgirl sposerà presto Leonardo D’Amico, suo compagno di vita e padre della figlia Ginevra.

Nozze in programma da tempo

Dopo l’arrivo della piccola Ginevra, Laura Freddi coronerà un altro sogno: quello di sposare il suo amatissimo fidanzato Leonardo. Il progetto di fiori d’arancio era in piedi da tempo ma -come tanti altri matrimoni- il lockdown aveva rovinato i loro progetti. È Oggi a raccontare, tramite le parole della stessa Laura, come sono andate le cose: “Io e Leonardo avevamo programmato le nozze per ottobre, ma abbiamo dovuto rimandare il tutto a data da destinarsi a causa della pandemia”.

Il sogno del matrimonio tradizionale

I due sono credenti ed a quanto pare il progetto matrimoniale era in piedi dal 2018, quando, riporta Oggi, “Il nostro padre spirituale ci ha dato una tiratina di orecchie”. I due infatti convivevano ed avevano già la piccola Ginevra. Da credente, Laura Freddi desidera un matrimonio tradizionale: “Sogno il matrimonio in chiesa con mia figlia che ci porta le fedi: un’emozione che spero di vivere presto. Per questo voglio che sia una gran festa con tanti invitati quella che faremo il prossimo anno”.

La relazione con D’Amico

La relazione con Leonardo D’Amico è iniziata nel 2013: Laura Freddi veniva da un precedente matrimonio con Claudio Casavecchia, durato dal 2006 e finito nel 2008. D’Amico e la Freddi si erano incontrati perché entrambi appassionati giocatori di Beach volley. D’Amico, oltre ad essere un atleta, è un fisioterapista ed è stato in questa veste uno degli uomini chiave della nazionale maschile italiana di beach volley. I due hanno cominciato a desiderare un figlio anni fa, e del desiderio di maternità aveva parlato, con dolore, Laura Freddi al Grande Fratello Vip.

Freddi ha avuto la figlia Ginevra a 45 anni, ed ora è una mamma (ed una futura moglie) molto felice.