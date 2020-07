La televisione ai tempi dell’emergenza Coronavirus ha dimostrato ancora una volta il suo ruolo nevralgico nell’essere specchio e anima del paese. Ogni programma si è dovuto adeguare alle direttive imposte dalla pandemia, e anche con il ritorno ad una apparente normalità bisogna fare attenzione: l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Ne sanno qualcosa Andrea Delogu e Marcello Masi, testimoni loro malgrado di una violazione.

L’incidente in diretta a La Vita in diretta Estate

La cornice è quella del programma La Vita in diretta Estate, appena iniziato ma che ha già preso la sua buona dose di critiche per via dei toni per così dire poco allegri.

Una critica che, alla luce di quanto successo, sembra essere solo la proverbiale padella dalla quale il programma e i conduttori nella proverbiale sono caduti prima di finire nella brace. Nel corso della puntata di oggi, infatti, è andato in scena uno spiacevole incidente che potrebbe avere conseguenze.

Protagonista è l’inviata Rosanna Cacio, inviata dalla spiaggia di Cesenatico. Qui stava intervistando il “re del liscio” Raoul Casadei, che con la sua Orchestra Casadei ha suonato sui palchi di Sanremo, del Festival Bar e ha contribuito a diffondere il ballo liscio nel Paese.

Proprio il liscio è il casus belli dell’incidente.

Panico per Marcello Masi e Andrea Delogu

Dopo una prima parte di intervista di fronte ad uno spritz ed una piadina, infatti, Raoul Casadei ha lanciato una proposta direttamente alla Cacio: “Vuoi vedere come si balla il liscio?” dice Casadei, per poi togliersi il microfono e prendere tra le braccia la Cacio e ballare con lei. Una manovra, questa, espressamente vietata dalle norme di distanziamento sociale, che impongono la distanza di 1 metro anche per intervistati e giornalisti.

Della palese violazione si sono immediatamente accorti Marcello Masi e Andrea Delogu. Entrambi hanno provato subito a ricordare la distanza di sicurezza, ma invani. Quando Casadei e la Cacio hanno iniziato ad improvvisare il liscio, Masi si è sbracciato al grido di “No! No! Non si può fare!”; sorriso imbarazzato per la Delogu, fino a che il messaggio sembra essere arrivato anche all’orecchio dell’inviata, che si è fermata.

Il ballo di Casadei a La Vita in Diretta Estate

Anche Mara Venier rischia una multa

Il collegamento con la spiaggia di Cesenatico si è quindi interrotto, con la Delogu speranzosa che l’inviata riuscisse a ripristinare l’ordine e l’ospite.

Il motivo di tanta tensione e panico nei 2 conduttori, sta anche nelle recenti notizie che hanno colpito proprio casa Rai.

Dopo l’abbraccio a Romina Power, infatti, Mara Venier ora rischia una multa per non aver rispettato la distanza di sicurezza. Un gesto spontaneo per via del lutto che ha colpito la cantante, ma il segretario della commissione di Vigilanza Rai ha chiesto sanzioni. Un simile destino potrebbe accadere ora anche a La Vita in Diretta Estate: anche in questo caso, la paura del Covid-19 è stata messa decisamente troppo alle spalle.

