Ciavy e Valeria sembrano già pronti per diventare la coppia più iconica di Temptation Island ed hanno già scatenato una serie di polemiche dentro e fuori dal programma.

L’ultima delle polemiche sarebbe provocata dal comportamento di lui, ritenuto da molti profondamente scorretto, ma a sorpresa a difendere il giovane Andrea è arrivato il suo fan club su Instagram, il gruppo delle Bimbe di Ciavy.

Ciavy, fidanzato dubbioso di Valeria

Al secolo Andrea Maliokapis, Er Ciavy (soprannome che deriva dall’anch’esso soprannome “er ciavatta”), il fidanzato 35enne della bionda e sensibile. Valeria si è presentato come un uomo insicuro sul suo amore, che ha deciso di tentare l’avventura di Temptation Island proprio per mettere alla prova i suoi (claudicanti?) sentimenti.

Dall’altra parte c’è lei, Valeria, fidanzata cornificata (anche se non pare esserci ammissione da parte di lui) abituata a dover controllare il suo fidanzato con localizzazioni sullo smartphone e continui terzi gradi sulle sue uscite. Lui, d’altronde, ha dichiarato di aver “commesso qualche errore”, come aver avuto contatti telefonici e non con altre ragazze, di nascosto, mentre già usciva con lei.

Le polemiche contro Ciavy

Il pubblico, dopo aver visto i primi comportamenti di Ciavy sull’isola dei fidanzati (ampiamente in linea con tutto ciò che si era saputo di lui fino a quel momento) si era schierato per la maggior parte dalla parte della sua fidanzata.

Qualcuno a difendere Ciavy però c’è: è il profilo Instagram Le Bimbe di Ciavy, nato per difendere il ragazzo. Sul profilo, come riportato da Il Mattino, sarebbe arrivata una dichiarazione piuttosto criptica: “Abbiamo notato la maggior parte di commenti/offese verso Andrea. Vorremmo solo dire che purtroppo giustamente in tv vi fanno vedere solo ciò che vogliono”.

Ciavy: “Il perdono è una caratteristica del forte“

Un’immagine sul profilo Instagram di Ciavy, pubblicata pochi giorni fa, appare accompagnata da una frase misteriosa: “Il debole non è mai capace di perdonare. Il perdono è una caratteristica del forte“. A concludere la frase, l’emoticon delle corna, quasi a insinuare che si parli di tradimento. Che Ciavy, dopotutto, durante la trasmissione si sia ritrovato a voler perdonare Valeria, magari per l’avvicinamento al tentatore visto in puntata ieri sera? Solo il futuro ce lo dirà.

