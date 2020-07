Alena Seredova lo scorso maggio è diventata mamma della piccola Vivienne Charlotte. I giorni dopo il lieto evento sono stati raccontati dalla showgirl attraverso alcune Instagram stories in cui ha risposto alle curiosità dei followers. E, al desiderio di un seguace di sapere se Gianluigi Buffon le avesse fatto gli auguri dopo il parto, la sua risposta è stata secca.

Alena Seredova risponde alle curiosità dei followers

È un periodo d’oro per Alena Seredova, diventata mamma tris lo scorso maggio con la nascita di Vivienne Charlotte. La piccola è la prima femminuccia per la showgirl, dopo i due maschietti (David Lee e Louis Thomas) avuti dalla precedente relazione con Gianluigi Buffon.

Ma, soprattutto, è la prima figlia avuta in coppia con il suo attuale fidanzato, l’imprenditore torinese Alessandro Nasi. In mezzo a molti impegni, Alena Seredova ha deciso di aprire il cuore ai suoi numerosissimi followers rispondendo su Instagram alle loro domande e alle loro curiosità. Non solo legate alla vita da mamma e alla necessità di stare costantemente dietro alle esigenze della piccola, ma anche riferimenti al passato.

Le congratulazioni di Gigi Buffon alla ex

In particolare, uno degli utenti ha voluto domandare ad Alena Seredova se il suo ex, Gigi Buffon, le avesse fatto gli auguri dopo la nascita di Vivienne Charlotte.

La risposta della showgirl ceca è stata secca ma non ha lasciato spazio ad interpretazioni: “Certo“. Segno dunque che tra lei e il portierone della Juventus i rapporti sono più distesi che mai. In seguito alla rottura, la coppia aveva vissuto un periodo difficile legato ad incomprensioni e litigate. Superata la burrasca, i due hanno deciso di mantenere un rapporto sano ed equilibrato soprattutto per il bene dei figli, David Lee e Louis Thomas.

E anche questo piccolo ma importantissimo dettaglio dimostra come tra Alena Seredova e Gigi Buffon il clima sia sereno.