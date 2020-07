Federico Fashion Style si racconta a tu per tu con il settimanale Chi in un’intervista davvero intima. Il celebre parrucchiere delle star ha infatti rivelato di essere ricorso all’inseminazione artificiale per avere la sua prima figlia, Sophie Maelle. E questo a causa di una brutta malattia che lo ha colpito.

Il lato più intimo di Federico Fashion Style

Siamo abituati a vederlo in televisione nelle vesti del più celebre parrucchiere delle star. Nel suo programma Il salone delle meraviglie Federico Fashion Style, il cui vero nome è Federico Lauri, ha sempre fatto sfoggio di classe, eleganza e simpatia.

Le sue acconciature sono diventate ormai un cult e la sua sapienza in termini di hair-style ha fatto breccia nel cuore delle sue clienti più affezionate. Questa volta però il parrucchiere ha voluto sfoggiare il lato più intimo e segreto della sua eccentrica personalità. Intervistato dal settimanale Chi, Federico Fashion Style ha parlato dell’amore che prova per le donne della sua vita: la fidanzata Letizia e la figlia Sophie Maelle. Parlando della compagna prima, della piccola poi, ha rivelato: “Mi ha sempre supportato. Non era parrucchiera, ma lo è diventata anche per vederci.

E avere quella che oggi è la nostra bambina era il mio grande desiderio: io voglio che tutti i sacrifici che sto facendo oggi possano rendere felice mia figlia domani“.

“Sono stato operato per il varicocele“

L’hair-stylist ha poi voluto aprire un difficile capitolo della sua vita. Diventato papà di Sophie Maelle nel 2017, Federico Fashion Style ha rivelato di aver fatto ricorso all’inseminazione artificiale. Tutta colpa di una brutta malattia che lo ha colpito: “Per averla abbiamo fatto l’inseminazione. Io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano.

Io dico ‘Fatelo, perché è una cosa normale’, e Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia“. La decisione di ricorrere all’inseminazione artificiale è stata dettata dal fatto che Federico Fashion Style rientra nel 20% dei casi in cui il varicocele porta alla sterilità. Una scelta inevitabile che, alla fine, ha portato all’estensione della sua famiglia: la piccola Sophie è il regalo più prezioso che la coppia avesse potuto ricevere.