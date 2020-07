Carlo Conti è uno dei conduttori di punta di mamma Rai. Piace alle rete e soprattutto piace al pubblico che non lo abbandona mai qualunque programma scelga di cominciare. Si è visto con Top Ten, un programma breve, che però ha convinto tutti anche di venerdì sera. Ora la rete punta ancora su di lui anche se in replica. Del resto l’arrivo del caldo porterà il pubblico sempre di più fuori a sera e le repliche sembrano essere la risposta più sicura.

I Migliori dei migliori Anni di nuovo in onda

Su Rai 1 torna in onda I Migliori dei migliori Anni.

Il programma I Migliori Anni quindi torna, ma in replica sul primo canale della Rai: una selezione di puntate, le migliori, per così dire. Si tratta di un rimontaggio di 8 puntate con il meglio di tutte e 8 le edizioni del programma che tanto piace al pubblico della rete. “Rivedremo i momenti più suggestivi ed emozionanti di uno spettacolo che ha visto esibirsi i più grandi artisti italiani ed internazionali del mondo della musica, del cinema e della televisione“, si legge sul sito della Rai a presentazione della trasmissione.

Il conduttore prima di tornare in onda

In questi primi mesi del 2020 le reti si sono dovute adattare all’emergenza coronavirus, molti programmi sono stati costretti a uno stop, altri a rivedere le proprio regole. Per Carlo Conti un lungo stop che l’ha riportato tra le braccia della famiglia e lontano dalla tv. Quello di Top Ten per lui è stato quindi un ritorno dopo lo stop. A Chi aveva confidato come aveva vissuto il suo isolamento: “Ho pensato solo a godermi la famiglia seguendo i notiziari nell’attesa di poter tornare alla normalità.

Mi è mancato andare a fare la spesa o uscire a godermi un tramonto“. Poi è arrivato il nuovo programma, strutturato proprio perché andasse bene anche senza pubblico in studio. In un’intervista concessa al settimanale Oggi, aveva dichiarato: “È un programma in cui giochiamo con le classifiche, un pretesto per fare show“. Un pretesto, dunque, per fare show ed intrattenere il pubblico a casa dopo questa lunga assenza.

Approfondisci

Carlo Conti, l’infanzia e le difficoltà economiche: “Mia mamma era sola”

Carlo Conti, 8 anni di matrimonio con la sua Francesca Vaccaro

Domenica In, Carlo Conti e gli auguri a Mara Venier per la pronta guarigione