Una vita da bomber quella di Christian Vieri al centro di una tenera metamorfosi. Del vecchio Bobo al centro del gossip rosa per le sue tresche amorose e la passione per le ore piccole nei locali più esclusivi non resta ora che una canzone. Nell’ultima fotografia che Vieri ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram non si scorge altro che un papà innamorato della sua principessa, in questo caso sua figlia Stella. Uno scatto in piscina che rompe l’equilibrio di un profilo ricolmo di fotografie segnanti scattate a bordo campo.

Vieri e la sua vita da bomber fuori e dentro il campo da calcio

A torso nudo, amorevole e con occhi solamente per la sua principessa: questo è il Christian Vieri di oggi, un uomo che le ore piccole continua a farle ma per far addormentare le sue due piccole figlie.

Una vita da bomber: il singolo è già un tormentone

Nonostante stia rapidamente scalando le classifiche musicali insieme agli ex compagni di calcio Lele Adani e Nicola Ventola con il singolo Una vita da bomber, destinato a diventare un vero e proprio tormentone con quel ritmo latineggiando su cui si poggia l’allettante ritornello Bom ba da bom ba da bom bomber, Bobo Vieri dedica anima e corpo alle sue due figlie nate dall’amore per l’ex velina Costanza Caracciolo.

Lo scatto pubblicato sui social non è la dimostrazione sebbene sia raro veder comparire foto delle figlie sul profilo dell’ex attaccante.

Guarda il video:

Christian Vieri: lo scatto in piscina con la figlia Stella

Lo scatto in piscina con la piccola figlia Stella, la sua primogenita, è solamente una fotografia singolare contorniata da centinaia di scatti per lo più calcistici o mondani dove non di rado Vieri si mostra al fianco di amici o della compagna Costanza.

Christian Vieri e la figlia Stella in piscina. Fonte: Instagram

Nemmeno l’ex velina è solita pubblicare incessantemente foto delle figlie che sul profilo Instagram appaiono in maniera del tutto centellinata. L’ultimo scatto social delle piccole sul profilo della Caracciolo risale infatti allo scorso 10 maggio quando in occasione della Festa della Mamma, la Caracciolo aveva voluto postare un collage con i primissimi scatti delle figlie Stella e Isabel neonate ancora in reparto ospedaliero.

Costanza Caracciolo e lo scatto con le neonate nel giorno della Festa della Mamma. Fonte: Instagram

Una Stella senza volto: il furto di foto e la battaglia legale

Proprio le foto delle figlie non più di qualche mese fa avevano però generato un problema tra le mura familiari. Ligi nel mantenere estranee ai social le piccole figlie, Vieri e Caracciolo avevano denunciato una grave invasione della privacy dopo aver visto pubblicate le foto della figlia Stella cui, per loro volontà, non era mai stato mostrato prima il volto.

Stella e Isabel: le figlie di Christian Vieri e Costanza Caracciolo

La piccola Stella, apparsa di spalle su un materassino nella foto di papà Bobo, è venuta alla luce nel novembre del 2018 ed è la primogenita della coppia Vieri-Caracciolo.

A distanza di due anni e non più di qualche mese fa, in pieno periodo di lockdown per l’emergenza Coronavirus, è nata poi la sorella Isabel Vieri, precisamente il 25 marzo scorso. L’annuncio è arrivato via Instagram dal profilo dell’ex velina che sulle note di Amor mio di Mina aveva così annunciato: “Ieri era il compleanno di un grande mito e proprio sulle note di ‘Amor mio, basto io. Grandi braccia, grandi mani avrò per te, stretto al mio seno freddo non avrai no, tu non tremerai, non tremerai’… sei nata tu, Isabel mia“.

Costanza Caracciolo e Christian Vieri nello scatto pubblicato in occasione della nascita della figlia Isabel il 25 marzo scorso. Fonte: Instagram

Approfondisci

TUTTO SU COSTANZA CARACCIOLO

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri presentano Isabel: il parto durante la quarantena