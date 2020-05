Costanza Caracciolo e Bobo Vieri sono sul piede di guerra per la pubblicazione di alcune foto rubate della figlia Stella, nata nel 2018. La coppia è molto social, con tantissimi follower che li seguono su Instagram, ma sono sempre stati attentissimi a mantenere la riservatezza sulle figlie. Nelle rare foto pubblicate con Stella e Isabel, nata lo scorso marzo in piena pandemia, i volti delle piccole non sono mai visibili. Vieri e Costanza Caracciolo sono pronti a intraprendere azioni legali contro questa invasione della privacy.

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: rubate foto di Stella

Gli ex calciatore e velina annunciano su Instagram azioni legali contro il furto delle foto della figlia Stella: “Dopo la grave invasione della privacy, perpetrata nei confronti della nostra famiglia, che ha visto la pubblicazione non autorizzata di fotografie di nostra figlia Stella, abbiamo deciso di procedere legalmente nei confronti di chi ha pubblicato le foto senza autorizzazione.

Ci teniamo a dire che ci tuteleremo in ogni sede e che non tollereremo chi invaderà, senza permesso, la nostra privacy, esponendo le nostre figlie ai pericoli di internet“.

Caracciolo non è l’unica velina a tenere molto alla privacy dei figli: anche Elisabetta Canalis ha difeso strenuamente quella della figlia Skyler Eva, pubblicando foto in cui non si vede mai il volto. La showgirl ha recentemente condiviso una foto del parto per la Festa della Mamma, ma anche lei si è sempre detta pronta a tutto per evitare che la figlia sia sovraesposta sui social.

L’amore per Stella e Isabel

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo hanno messo su famiglia e la difendono con le unghie e con i denti.

L’ex bomber si è rivelato un padre amorevole per Stella e Isabel, come ha raccontato la moglie, la quale ha partorito 2 mesi fa. Caracciolo ha spiegato le difficoltà del parto in quarantena: “Era tutto molto strano, strade vuote, silenzio assordante”, ma anche in quel frangente Vieri le è stato di supporto.