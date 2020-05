Bobo Vieri, nel corso di queste ultime settimane, è diventato un vero e proprio fenomeno su Instagram, postando spesso dirette con ex calciatori che hanno fatto la storia dello sport. Nelle ultime ore, l’ex calciatore, però, ha postato sui social un video che lo ritrae in un momento intimo, mentre gioca con la figlia Stella, confermando le parole di Costanza Caracciolo, che l’aveva definito un papà amorevole.

I giochi con la figlia Stella

Bobo Vieri in una veste completamente inedita. L’ex bomber dell’Inter si è ormai calato totalmente nel ruolo di padre delle sue bambine, avute dall’ex velina Costanza Caracciolo.

Vieri ha postato su Instagram un video in cui si mostra intento a giocare con la figlia Stella. La riprende mentre balla in salotto, scatenata. Non è la prima volta, durante questa quarantena, che l’ex calciatore si mostra in compagnia della bambina. Giorni fa, ha pubblicato una foto mentre spazza il giardino in sua compagnia o mentre lei lo accarezza sul divano. Una bella famiglia quella di Vieri e Caracciolo, che ha partorito la sua secondogenita durante l’emergenza Coronavirus, in una situazione che ha definito surreale.

I due genitori hanno voluto immortalarsi, il giorno di Pasqua, in uno scatto che li mostra insieme alle loro piccole e condividere la gioia che stanno vivendo in questo momento, seppur in una condizione di estrema preoccupazione.

Video dalle Stories Instagram di Bobo Vieri

La scelta di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo

Qualche giorno fa, Bobo Vieri e Costanza Caracciolo hanno rilasciato un’intervista a Chi in cui hanno parlato del loro primo incontro a Roma, quando una romantica passeggiata in una città deserta li ha fatti innamorare.

Inoltre, l’ex velina ha affermato come il marito sia un padre sempre presente e collaborativo. “Quando è nata Stella e dovevo riprendermi dall’intervento faceva tutto, dal cambio pannolini al bagnetto. E anche con Isabel non ha smesso un attimo di occuparsi di noi”: dice Costanza. La Caracciolo non usa mezzi termini: “È un papà stupendo”. Anche se, per il momento, pare che il terzo figlio possa aspettare.

Foto di Bobo Vieri e Costanza Coracciolo da Instagram di Bobo Vieri

