Lorella Cuccarini invia una mail ai colleghi e collaboratori de La Vita in Diretta, indirizzando delle neanche tanto velate accuse contro Alberto Matano. Immediatamente si scatena il gossip e non solo. Moltissimi vip sono costretti a dire la loro e persino, alcuni, a prendere le parti dell’uno o dell’altro. A schierarsi al fianco della conduttrice c’è sicuramente Pierluigi Diaco noto ormai per una “chiarificazione” avvenuta in Rai proprio con Matano.

La posizione di Diaco

Appena qualche giorno fa la notizia di una accesa discussione, smentita da Diaco, avvenuta proprio contro Alberto Matano e in difesa dell’amica Lorella Cuccarini.

Ora il conduttore di Io e Te torna sulla questione e tramite twitter scrive: “Il confronto civilissimo con Matano è avvenuto dentro l’ingresso Rai di Via Teulada dove ci sono telecamere di servizio che possono provare quante persone erano presenti (nessun dirigente Rai) e il tono di voce usato Chi non ha altro da fare che infangarmi mi attenda in tribunale“. Il conduttore poi si sente di fare un’altra precisazione: “Dimenticavo: se qualcuno è curioso di sapere la data del confronto con Matano è il 23 Giugno 2020“.

Lo scontro tra Matano e Diaco

Qualche giorno fa si diffonde la notizia di una lite fuori dagli Studi Rai tra Diaco e Matano alla presenza anche di alcuni dirigenti. Immediata arriva tramite social la secca smentita di Diaco, almeno su una parte delle voci che si sono diffuse. “Matano è stato sleale con l’amica @LCuccarini Gli ho detto con educazione quello che penso. Non volevo che il mio giudizio fosse riportato”, spiegava il conduttore. Diaco però ci teneva a smentire almeno una parte delle informazioni che ormai erano sulla bocca di tutti: “Non ci sono state urla, scenate, né erano presenti dirigenti Rai.

Mi chiedo come fa a circolare una indiscrezione falsa. Dettata da chi?”.

