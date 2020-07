Sta tenendo banco in queste ultime ore il battibecco a distanza tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Sulla vicenda ha voluto intervenire anche Matilde Brandi, che con il conduttore ci ha lavorato. La showgirl, intervistata da Super Guida Tv, ha espresso il suo parere sulla tormentata vicenda.

Volpe-Magalli, querelle senza fine

I rapporti tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli sono ai minimi storici. La coppia di conduttori non ha mai saputo riallacciare il loro legame e nessuno dei due ha voluto fare il primo passo per una riconciliazione. Dal 2017, anno che ha visto il divorzio televisivo tra i due in seguito a una clamorosa lite in diretta a I Fatti Vostri, le cose non sono cambiate.

Questa volta il motivo di discussione, anche se a distanza, sono gli ascolti del programma condotto dalla Volpe, Ogni mattina. Il nuovo format di Tv8 non sta convincendo il pubblico: gli ascolti latitano e ad evidenziare questo aspetto è stato proprio Giancarlo Magalli. Il conduttore ha postato su Facebook una foto di una faccina che invita al silenzio e, in primo piano, uno “0,9%” scritto in grande.

La percentuale rappresenta lo share di ascolti di Ogni mattina, molto inferiore rispetto agli standard normalmente raggiunti da Tv8. Il riferimento ad Adriana Volpe è pungente, così come pungente è stata la replica della conduttrice in apertura di una puntata.

Il pensiero di Matilde Brandi

Ad intervenire sulla questione è Matilde Brandi, che con Giancarlo Magalli ha collaborato in televisione. Intervistata da Super Guida Tv, la showgirl ha voluto dire la sua sulla vicenda: “Con Giancarlo mi sono divertita da morire perché è un po’ tagliente. Non voglio entrare in merito alla questione perché stimo sia Adriana che Giancarlo.

Sai, quando si litiga la ragione sta sempre nel mezzo. L’importante è riuscire a superare i dissidi con intelligenza“. Parole che denotano imparzialità: la Brandi non si è voluta sbilanciare nonostante abbia ammesso di essersi divertita in tv al fianco di Magalli.

La querelle a distanza tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli continuerà sicuramente a tenere banco nei prossimi giorni. E, quasi sicuramente, moltissimi altri esponenti della televisione e dello spettacolo interverranno sulla vicenda per esprimere il proprio pensiero e, eventualmente, schierarsi dall’una o dall’altra parte.

Anche se, come ritiene Matilde Brandi, “La ragione sta sempre nel mezzo”.

