Il mercoledì in tv torna con alcuni degli appuntamenti fissi più amati della settimana, da Chi L’Ha Visto con Federica Sciarelli, alle serie del calibro di NCIS o Chicago Fire.

Ecco nel dettaglio tutta la programmazione dell’8 luglio, sia sulle reti Rai che quelle Mediaset.

Il martedì in casa Rai

Dossier, serie tv e l’immancabile Sciarelli: il mercoledì in casa Rai si prospetta più che avvincente, con uno speciale sui fratelli Luciani. Proprio sul primo canale andrà in onda alle 22.00 Cose Nostre, A mani nude – La vera storia di Luigi e Aurelio Luciani, 2 contadini testimoni di un attentato ad un boss ed eliminati dalla mala.

Barbaramente trucidati, i Luciani sono stati assassinati il 9 agosto del 2017.

NCIS, L’ultimo legame

Su Rai 2 invece sarà trasmesso alle 21.45 un nuovo episodio della serie tv NCIS. La puntata dal titolo L’Ultimo Legame vede la squadra indagare su un traffico di stupefacenti. Gibbs, arrestato il killer incaricato di ucciderlo cerca di risalire al mandante e caprine il movente.

L’omicidio Vannini a Chi L’Ha Visto?

Si torna a parlare dell’omicidio Marco Vannini, il giovane ucciso la notte tra il 17 e il 18 maggio del 2015.

Ora che inizia il processo bis per Antonio Ciontoli accusato di aver assassinato il fidanzato della figlia, Federica Sciarelli affronterà di nuovo il caso a Chi L’Ha Visto su Rai 3 alle 21.20. Il programma proseguirà fino al 29 luglio, prima della pausa estiva.

Martedì targato Mediaset

La Mediaset punta sul cinema e le serie tv, per intrattenimento allo stato puro, da Rete 4 a Canale 5.

Cinema d’azione su Rete 4

Rete 4 si gioca la carta del cinema d’azione: alle 21.25 andrà in onda Delitti Inquietanti, con Steven Segal.

Protagonista della pellicola è Jack Cole, un investigatore alla omicidi che da New York si reca a Los Angeles per indagare su un folle e sadico serial killer.

Le serie tv del martedì

Su Canale 5 alle 21.20, su Canale 5 andranno in onda il primo episodio della serie turca Come Sorelle. Ipek è una giovane ereditiera che da un momento all’altro viene a conoscenza di qualcosa che sconvolgerà per sempre la sua vita: ha due sorelle, Dern, un medico e Cilem, una cantante.

Presto chiederà spiegazioni alla madre adottiva sulla verità. Infine su Italia 1 alle 21.15 andranno in onda 3 episodi della serie tv Chicago Fire. Mentre una reporter indaga su incendi sospetti, la squadra 51 salva un padre e un figlio precipitati con l’auto. La moglie dell’uomo ha creduto che si trattasse di un tentato suicidio omicidio, gesto folle dell’uomo sconvolto dal divorzio. Presto scoprirà che la verità è un’altra.