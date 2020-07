Temptation Island, nella sua versione mista tra vip e nip, è sicuramente il programma del momento. A tenere banco sui social soprattutto Antonella Elia, un po’ come era andata anche per il Grande Fratello di cui era stata indiscussa protagonista. Ora la sua relazione con Pietro Delle Piane è sotto la lente di ingrandimento dei fan della coppia e della trasmissione. Pare però, dalle anticipazioni che girano in rete, che al falò di confronto le cose siano un po’ degenerate dopo che la Elia sarebbe rimasta duramente colpita dagli atteggiamenti del fidanzato con le tentatrici del programma.

Il falò di Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Stando alle anticipazioni il falò di confronto tra la coppia Antonella Elia e Pietro Delle Piane non sarebbe andato liscio come l’olio. Si sa che il falò che arriva per tutte le coppie a conclusione del programma è uno dei momenti più difficili e spesso, anche, doloroso. Moltissimi giornali riportano che Amedeo Venza, influencer, avrebbe anticipato, attraverso il suo profilo Instagram che, durante il falò la showgirl avrebbe perso le staffe e infine dato degli schiaffi al fidanzato.

Naturalmente la notizia ha già fatto il giro del web e per sapere come è andata veramente non resta che attendere la puntata “incriminata” del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Le parole di Pietro Delle Piane

“Non avendo mai partecipato a un format simile o a un vero e proprio reality, mi frenava l’idea di non conoscere l’ambiente e, inizialmente, proprio per questa ragione, avevo tante riserve“, aveva raccontato Pietro Delle Piane a Uomini e Donne Magazine. Nessuna intenzione di partecipare al reality quindi per il compagno della Elia: “Lei mi ha convinto dicendomi che era un’avventura dove avremmo potuto mettere alla prova il nostro rapporto in vista di grandi progetti e mi sono convinto (…)“.

