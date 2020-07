Fiction, serie tv, musica e storia, e ancora intrattenimento, teatro, insomma questo giovedì in prima serata non si fa mancare nulla, senza tralasciare un nuovo appuntamento con le coppie di Temptation Island, dove trovate avvincenti anticipazioni qui. Insomma, ce n’è proprio per tutti i gusti.

Tra Rai e Mediaset la programmazione è ricca e variegata, di seguito eccola illustrata dettagliatamente.

La Rai tra serie e musica

Tornano le serie tv del giovedì sera in Rai, sul primo canale la quinta stagione di Che Dio Ci Aiuti con ben 2 episodi,e su Rai 2 Hawaii Five-0.

Mentre su Rai 3 spazio alla musica con un documentario su mia Martini.

Le serie Rai

Alle 21.25 su Rai 1 stasera andrà in onda Che Dio Ci Aiuti, la serie con Elena Sofia Ricci. Nella prima puntata intitolata SOS Suor Angela cercherà di impedire ad una ragazza di commettere una sciocchezza pur di salvare chi ama, mentre Athos ed Emma si scoprono appassionati di letteratura. Nel frattempo Nico scopre il segreto di Ginevra.

Su Rai 2 invece andrà in onda Hawaii Five-0 alle 21.45, con un episodio dal titolo Amanda.

Quando l’ex suocera di Danny giunge alle Hawaii per promuovere il suo nuovo romanzo rosa, Danny e Steve le offriranno protezione. Intanto un ragazzo muore dopo aver assunto steroidi, una morte sospetta che innesca un’indagine da parte della squadra.

Il mito di Mia Martini

Su Rai 3 alle 21.20 andrà in onda Mia Martini, Fammi sentire bella, documentario che racconta il mito intramontabile di Mimì, morta nel 1995. Sonia Bergamasco è la voce narrante del documentario in replica, realizzato in occasione dei 25 anni dalla scomparsa delle cantante, e raccoglie una serie di video, testimonianze e interviste esclusive rilasciate dalle persone che più le sono state accanto nella vita.

Il giovedì di Mediaset

Mediaset offre una scelta vasta e variegata per la prima serata di questo giovedì 9 luglio. Dal relaity di Temptation Island al cinema di Italiano 1.

Lo spettacolo

Rete 4 a partire dalle 21.25 trasmetterà la prima puntata di un ciclo di 4 appuntamenti con la commedia dei Legnanesi. Signori Si Nasce… e noi, è i titolo. Durante una festa in cortile in casa Colombo, Tersa esplode di gelosia dopo aver trovato un messaggino sul cellulare del marito.

Altro tipo di spettacolo quello di Canale 5, che alle 21.20 manda in onda una nuova puntata di Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, che guida coppie di fidanzati, famose e non, tra le strade della tentazione.

Il cinema

Infine su Italia 1, alle 21.30 va in onda Fast & Furious, solo parti originali, film con Vin Disel e Paul Walker. Dominic Toretto, ricercato dalla polizia, si nasconde in Repubblica Dominicana. Qualcosa però lo riconduce a Los Angeles dove rincontrerà l’agente O’Conner. Un nemico in comune permetterà ai due di mettere da parte i vecchi screzi e collaborare.