Pierluigi Diaco finisce di nuovo sotto i riflettori. Questa volta è lui però a mettersi al centro del gossip annunciando il suo addio ai social, almeno a Instagram e Facebook. Per il momento si salva Twitter, che in caso di necessità resta attivo.

Diaco dice addio a Facebook e Instagram

“Ci ho pensato molto. La mia avversione culturale alla “dittatura” social ha raggiunto il punto di non ritorno. Sono convinto che prima o poi l’essere umano si renderà conto di essersi trasformato in un profilo, in un account, in un surrogato. Voglio dare l’esempio: sottrarmi a tutto questo per ricominciare, insieme a chi vorrà, a guardare negli occhi le persone senza le assillanti ingerenze di notifiche, suoni e alert“, scrive sui social Diaco facendo una disanima di quanto accade online.

“Tra 3 giorni non avrò più alcun profilo social su Facebook e Instagram: cancellerò ogni traccia. Vi aspetto per la strada, dove è possibile parlare e ascoltare“, specifica quindi invitando tutti ai contatti faccia a faccia. “Manterrò attivo solo l’account Twitter per usarlo qualora ce ne fosse bisogno“, precisa infine, concludendo il suo post.

Pierluigi Diaco e i social

I social in questo periodo non sono certo stati un posto sicuro per il conduttore di Io e te. A partire dallo “scontro” con Alberto Matano dopo l’esclusione di Lorella Cuccarini da La vita in diretta, che ha costretto Diaco a continue spiegazioni via social fino ai video che giudicano la sua conduzione “poco elegante” nei confronti degli ospiti. “Solo perché adesso la gente inizia a capire cosa c’è dietro la tua maschera di gentiluomo? Troppo facile“, commenta infatti qualcuno vedendo nella decisione di Diaco un modo per sfuggire alle critiche che gli arrivano sui social.

Moltissimi altri fan del conduttore però approvano la sua scelta e la sostengono. Intanto sui social restano virali i video dei suoi momenti poco edificanti con gli ospiti in studio e anche quello in cui lui, appoggiato in studio dalla presenza di Falvio Insinna, cerca di spiegare i suoi atteggiamenti con la “troppa passione” per il suo lavoro.

Diaco pronto ad azioni legali