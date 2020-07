Roberta Morise è single ormai da molto tempo, ma per lei potrebbe essere arrivato il momento della felicità sentimentale.

Pare infatti che la conduttrice si sia rivelato molto in confidenza con Ignazio Boschetto, del trio Il Volo. Che sia finalmente amore?

Ignazio Boschetto e Roberta Morise avvistati insieme

Non si spegne il faro di luce puntato sulla vita sentimentale di Roberta Morise. Ignazio boschetto, de Il Volo, sarebbe l’ultimo degli uomini che, si dice, starebbe cercando di conquistarla (o forse c’è già riuscito?). A dare l’indizio è una storia di Instagram di Roberta Morise in cui la stessa inquadra la televisione di casa, dove sta andando in onda una replica del programma House Party in cui Ignazio era ospite.

Nella story compare la scritta “promessa mantenuta!”, con un tag al profilo del cantante. I due pare siano anche stati avvistati insieme sul lungomare di Cirò Marina, poco tempo fa.

Roberta Morise e l’amore: da Carlo Conti a Eros Ramazzotti

Roberta Morise viene da una relazione importante con Carlo Conti, finita molti anni fa, e quella durata 3 anni (dal 2016 al 2019) con Luca Tugnola, ora Roberta sarebbe -ufficialmente- sola.

Era stato smentito anche il presunto flirt tra la Morise ed Eros Ramazzotti: entrambi avevano negato fortemente di avere una storia.

Ignazio Boschetto: carriera e vita privata

Ignazio Boschetto ha 26 anni ed è un cantante da quando era molto piccolo: da sempre interessato alla lirica, la sua passione lo ha portato a conoscere Gianluca Ginobile e Piero Barone quando era giovanissimo e con loro ha formato il trio The Tryo, che nel giro di poco tempo è diventato Il Volo. Il successo per il tre ragazzi è arrivato grazie ad un contratto con la Geffen Records.

Della sua vita privata si sa molto poco, se non che fino a qualche tempo fa stava con una ragazza, Alessandra Di Marzio, e che la relazione sarebbe finita nel 2020.