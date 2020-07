Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono una delle coppie Vip di questa scoppiettante edizione di Temptation Island. L’ex calciatore e la conduttrice hanno deciso di partecipare al docu-reality per mettere alla prova i propri sentimenti e uscire fortificati dal programma. E intanto, sul passato sentimentale di Amoruso, esce fuori in queste ore una notizia clamorosa.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro fra i ‘Vip’ di Temptation Island

Temptation Island ha ripreso la sua marcia trionfale dopo anni di grandi successi in termini di share e ascolti. Il docu-reality dei sentimenti di Canale 5, quest’anno, va in onda con un’edizione speciale, a cominciare dalle coppie.

Sia ‘Vip’ che ‘Nip’, infatti, si fondono in un’unica edizione che è già entrata nel vivo. A rappresentanza del mondo dei Vip, oltre ad Antonella Elia e Pietro Delle Piane, ci sono anche Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Fidanzati da 3 anni, la conduttrice e l’ex calciatore hanno deciso di partecipare al programma per mettere alla prova i propri sentimenti. Lui, in particolare, si sta distinguendo in questa edizione per eleganza e senso di fratellanza con gli altri fidanzati, suoi compagni di viaggio, ai quali dispensa quotidianamente consigli.

E, proprio su Lorenzo Amoruso, arriva uno scoop che ha del clamoroso.

Giulia Montanarini, ex fidanzata di Lorenzo Amoruso

È di queste ore la notizia di una figura femminile con cui l’ex calciatore sarebbe stato fidanzato tra il 2003 e il 2009: si tratta di Giulia Montanarini. Attrice e showgirl, la Montanarini è diventata famosa agli occhi della gente per la sua partecipazione a Uomini e donne. La ragazza fu tronista del trono classico nell’edizione del 2011 e uscì dal programma dopo aver scelto Alessio Lo Passo, salvo poi lasciarsi dopo pochi mesi di frequentazione.

Lorenzo Amoruso e Giulia Montanarini avrebbero così avuto una storia d’amore della durata di 6 anni. Ora, però, il cuore dell’ex calciatore batte solo per un’unica donna, la sua Manila Nazzaro. A Temptation Island spera che il loro rapporto possa ulteriormente consolidarsi e che il falò di confronto finale riservi solo sensazioni positive.