Michelle Hunziker ha una famiglia splendida costellata di figlie che la rendono ogni giorno una scoperta, e che ancora la tengono molto impegnata. Primogenita, e anche famosa, è Aurora Hunziker-Ramazzotti, che ha in parte seguito le orme della mamma e del papà nel mondo dello spettacolo. Poi ci sono le più piccole: Sole e Celeste Trussardi. Per moltissimo tempo si è parlato della possibilità di un quarto figlio e ora è proprio Michelle a dire la sua sull’argomento.

Michelle Hunziker e il quarto figlio

In un’intervista al Corriere della Sera, la Hunziker ha spiegato la sua posizione sul quarto figlio: “Certo che lo vorremmo“, ha assicurato, “ma non ne faccio un’ossessione, perché so che a 43 anni non è scontato rimanere incinta“.

Insomma, la possibilità esiste ma non c’è nessuno progetto in atto: “Se arrivasse saremmo molto felici, grazie al mio metodo da ‘svizzera’ ho trovato il modo per far quadrare tutto, famiglia e carriera: se non sono in diretta sono io che metto a letto le bambine e sono sempre io che le porto a scuola e le vado a riprendere.

Per me la famiglia viene prima di tutto“.

La relazione tra Aurora Ramazzotti e Goffredo

“Grazie al lockdown siamo stati tutti insieme a casa mia a Bergamo e lì ho conosciuto meglio il fidanzato di Aurora: è un ragazzo meraviglioso“, avrebbe raccontato la conduttrice svizzera al Corriere della Sera, riportano diversi giornali. Subito dopo la fine del lockdown la famiglia si è nuovamente divisa e mamma Michelle ha sentito immediatamente la mancanza della figlia, tanto da pubblicare sui social un messaggio: “Miss u… dopo questi mesi passati insieme con grande intensità…la casa è vuota senza di te Pupi…tornaaaaaaaaaaaaaa!

“. La figlia naturalmente non ha fatto attendere troppo la mamma e le ha immediatamente risposto. “Torno presto mammotta“, ha scritto Aurora.

Approfondisci

Michelle Hunziker, un nuovo incubo: “Minacciata di morte”

Michelle Hunziker incinta? Mauro Coruzzi: “Ha sfruttato bene il lockdown”

Michelle Hunziker incinta? A Striscia la Notizia la conduttrice risponde alle voci