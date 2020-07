La Vita in Diretta sembra ormai essere un capitolo chiuso e archiviato per Lorella Cuccarini che, dopo il brusco addio e le parole al vetriolo all’ex collega Alberto Matano, ora sembra pronta a lanciarsi in una nuova avventura con un nuovo compagno di viaggio.

Nuovo programma per Lorella Cuccarini

Il nome della conduttrice e ballerina pare risultare ancora nel palinsesto Rai, condurrà infatti la prossima edizione de Lo Zecchino d’Oro. A rilasciare l’indiscrezione è l’AdnKronos che riporta il ruolo che avrà Lorella Cuccarini nel programma; condurrà infatti da sola l’appuntamento del pomeriggio e, insieme a Carlo Conti, la finale che si terrà il prossimo dicembre.

Nessun commento da parte della diretta interessa che non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo, né per confermare né per smentire. Sul suo futuro televisivo d’altronde sono tane le ipotesi in circolo, tra queste un programma con Pippo Baudo e un addio alla Rai per La7.

Continua la polemica su Matano

Intanto il polverone sollevato da Lorella Cuccarini, con la sua lettera d’addio al veleno contro il collega Alberto Matano, non sembra destinato ad abbassarsi, anzi, continuano ad arrivare forti folate di vento.

Dopo il commento di Pierluigi Diaco, che si è apertamente schierato a favore della conduttrice, parla il diretto di Novella 2000, Roberto Alessi, che ha voluto commentare l’accaduto.

Alessi si è detto perplesso nello scoprire in Matano “Un mostro simile” pur affermando di non conoscerlo bene e, pur apprezzando la sincerità dimostrata da Lorella Cuccarini, è convinto del fatto che: “Forse era meglio parlare prima”. Anche Roberto Alessi ha confermato che a Lorella Cuccarini sarebbero arrivate numerose offerte, bisogna solo attendere e vedere quali tra queste accetterà.

Intanto, Alberto Matano continua a scegliere la via del silenzio.

Approfondisci:

Tutto su Lorella Cuccarini

Tutto su Alberto Matano

Lorella Cuccarini, pressioni politiche per allontanarla dalla Rai? L’indiscrezione

Lorella Cuccarini fuori dalla Rai? Pippo Baudo dice la sua

Lorella Cuccarini, accuse ad Alberto Matano: i colleghi si schierano