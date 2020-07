Contro le intemperie ci si trova spesso impreparati e in preda all’affanno: così è stato anche per Iva Zanicchi. La scoppiettante cantante ha infatti dovuto fronteggiare i disastri di un violento acquazzone che si è abbattuto nei pressi della sua casa, una villa immersa nel verde della Brianza.

Iva Zanicchi sconvolta dall’allagamento post temporale

Il brutto temporale è avvenuto sabato 11 luglio. Iva Zanicchi ha poi scontato sulla sua pelle la catastrofe accaduta nel giardino, completamente allagato. Con le gambe immerse nell’acqua ha testimoniato il disastro di fronte al compagno Fausto Pinna, che per l’occasione si è trasformato in un videomaker.

Il breve clip è stato postato sul profilo Instagram della cantante. “Pochi minuti, dieci minuti di pioggia e grandine e guarda qua che disastro – urla Iva Zanicchi con scopa alla mano e un vestito rosso sgargiante – Io non chiamo i pompieri, spero di riuscire a farlo da sola. Si son chiusi tutti i tombini, è stata la fine del mondo. Dieci minuti di buio pesto e poi ora invece è così, è tornato il sole”. Di buona lena la cantante ha cercato di riparare al danno meteorologico.

Anche la cagnolona di Iva è perplessa

Il lago d’acqua piovana ha reso inagibile il garage di Iva Zanicchi. Così scrive sul social: “Incredibile quanta acqua e grandine! Ecco la situazione davanti al mio garage… anche da voi brutto tempo? Un bacio a tutti”. Il compagno Fausto ha immortalato anche i cumoli di grandine che erano rimasti nel giardino. Un altro componente della famiglia della cantante è rimasto perplesso di fronte al disastro d’acqua. “Guarda il cane come si è spaventato“, conferma Iva. Poi la chiama con un urlo: “Lilly… non viene mica”.

In effetti, la fedele cagnolina nel video appare titubante, un po’ timorosa vedendo ancora tutta quell’acqua. Poi, però, vince l’amore per la padrona e così a piccole zampate incerte raggiunge Iva per darle il giusto sostegno nel rimediare al danno provocato dall’acquazzone.