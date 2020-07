Una nuova settimana sta per cominciare e canale per canale i nostri programmi preferiti ci accompagnano anche in questo lunedì 13 luglio. Oggi in tv tornano alcuni degli appuntamenti imperdibili, come le avventure del Giovane Montalbano o le risate con Made In Sud, o ancora il dibattito con Quarta Repubblica.

Scopriamo passo passo l’intero palinsesto della prima serata, tanto sulle reti Mediaset che su quelle Rai.

Oggi in tv sulla Rai

Ormai abbiamo imparato che quest’estate il lunedì in casa Rai è un mix vincente di comicità, mistero e grande cinema. Su Rai 1 alle 21.25 va in onda l’immancabile appuntamento con il prequel del seguitissimo Commissario Montalbano, Il Giovane Montalbano, il personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri.

Michele Riondino, che raccoglie l’eredità di Luca Zingaretti, è alle prese con una morte sospetta nell’episodio dal titolo L’uomo Che Andava Appresso Ai Funerali. Si tratta della replica della prima puntata della seconda stagione.

Si ride su Rai 2

Sul secondo canale, alle 21.20, invece spazio all’intrattenimento e alla pura comicità con una nuova stagione di Made In Sud. I comici sono pronti a salire sul palco con i loro tormentoni, guidati dal trio Stefano De Martino, Fatima Trotta e Biagio Izzo.

Thriller su Rai 3

Infine su Rai 3 alle 21.20, subito dopo Un Posto Al Sole, andrà in onda un film del 2017, dal titolo Il Colpevole – The Guilty. Protagonista della pellicola è un agente della polizia danese, che attende di essere processato, ritenuto responsabile di irregolarità in servizio. In attesa che si compia il suo destino svolge il ruolo di centralinista al numero di emergenza e durante un turno si imbatte in un caso sospetto.

Oggi in tv su Mediaset

Le reti Mediaset si dedicano per lo più al cinema il lunedì, tuttavia non manca il consueto appuntamento con il dibattito politico, su Rete 4.

Nuovi temi su Quarta Repubblica

Alle 21.25 su Rete 4 Nicola Porro conduce, come ogni lunedì il suo Quarta Repubblica. Circondato da una corte di ospiti ed opinionisti il giornalista propone al pubblico nuovi temi di grandissima attualità, come le contraddizioni post-covid, o lo scontro sempre più aspro tra il Governo e le opposizioni, finendo addirittura oltreoceano sulla guerra in atto tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i suoi oppositori.

Lunedì cinema su Mediaset

Canale 5 e Italia 1 invece puntano sul cinema, spaziando dalla commedia romantica all’azione pura e distillata. Su Canale 5 alle 21.20 sarà trasmesso stasera il film Appuntamento Con L’Amore, una commedia corale del 2010 che racconta l’amore e la vita di coppia nelle sue varie fasi. Nel giorno di San Valentino si incrociano le storie e le relazioni di tanti personaggi. Il cast è una bomba: Jessica Alba, Patrick Dempsey, Taylor Swift, Julia Roberts, Ashton Kutcher, Jamie Foxx, Anne Hathaway, Topher Grace e tantissimi altri diretti da Garry Marshall.

In ultimo, su Italia 1, troviamo Keanu Reeves in Giappone nei panni di Kai, che al fianco di un gruppo di samurai vendicherà la morte del suo maestro per mano del perfido tiranno Lord Kira. Il film del 2013, dal titolo 47 Ronin, sarà trasmesso stasera alle 21.30.