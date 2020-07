Marica Pellegrinelli è a caccia di un nuovo amore? Nel 2019 è finito il matrimonio con Eros Ramazzotti e dopo anche la relazione con Charley Vezza, ma i gossip l’avvicinano a Paul Ferrari, modello di origine bergamasca. Il settimanale Gente, intanto, la immortala insieme a Marco Borriello, ex calciatore noto per le sue avventure amorose.

Marica Pellegrinelli e Marco Borriello

Ed eccola quindi per la strada con Marco Borriello mentre si scambiano un abbraccio e un bacio di saluto. Ad immortalarli il settimanale Gente: i due avrebbero prima pranzato insieme per poi salutarsi appena fuori dal locale, dove si sarebbero accorti della presenza dei fotografi.

Nessuna nuova love story, sembra, i due si sorridono come buoni amici e sembrano aver passato qualche ora insieme in buona compagnia. Borriello sarebbe tornato single da poco dopo la sua ultima storia con Sofia Resing. Fama incurabile da playboy, lui, e dolce come sempre lei.

Marica Pellegrinelli e Paul Ferrari

Marica Pellegrinelli e Paul Ferrari sono quindi una coppia? Chi lo sa, i due si sono conosciuti lavorando insieme ad un servizio di moda per dei costumi da bagno.

Il loro primo incontro sarebbe stato quindi sull’isola di Panarea, nell’arcipelago delle Isole Eolie. Oggi ha fotografato i due in atteggiamenti estremamente affettuosi e intimi. Nessuno dei due ha, almeno per ora, commentato la notizia, né per smentire né per confermare una relazione.

A maggio si era parlato di un possibile riavvicinamento tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Stando a quanto rivelava Novella 2000, amici e confidenti dei due ex avrebbero parlato di un possibile recupero dell’affiatamento perduto. Niente di vero, quindi, viste le recenti paparazzate.

