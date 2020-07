Forse è arrivato di nuovo l’amore per Marica Pellegrinelli, che nel 2019 ha archiviato il matrimonio con Eros Ramazzotti ed anche la relazione con Charley Vezza.

Dopo Eros e Charley, arriva Paul

È Paul Ferrari la nuova fiamma di Marica Pellegrinelli: è un modello di origine bergamasca ed a rivelarlo è il settimanale Oggi in esclusiva. I due appaiono in alcune immagini rubate dal settimanale, in cui si vede lui in atteggiamenti estremamente affettuosi con lei.

Nel 2019 la Pellegrinelli si era legata all’imprenditore Charley Vezza, ma i due avrebbero rotto per una serie di disaccordi su stili di vita e progetti futuri.

Si sarebbero conosciuti a Panarea

I due si sarebbero conosciuti poco tempo fa, quando hanno lavorato insieme ad un servizio di moda per Kampos, marchio di costumi da bagno. il viaggio era peraltro costato una polemica a Marica Pellegrinelli, visto che molti fan si erano stupiti che fosse potuta andare in Sicilia quando il trasferimento tra regioni non era ancora possibile. A fare da cornice al loro primo incontro sarebbe stata l’isola di Panarea, nel meraviglioso arcipelago delle Eolie.

Nessuno dei due ha, per ora, fatto dichiarazioni ufficiali e non ci sono conferme di amici o persone vicine ai due. Va detto che non sono arrivate neanche delle smentite.

Non sarebbero dunque vere le recenti voci che avevano ipotizzato un riavvicinamento di Eros Ramazzotti alla modella, e che avevano fatto sperare i fan della coppia.

