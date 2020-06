Marica Pellegrinelli vola in Sicilia e sui social monta l’interrogativo: “Come hai fatto?“. La modella ha scelto di rispondere direttamente alla curiosità dei follower, spiegando come le sia stato possibile spostarsi dalla Lombardia nonostante le restrizioni anti-Covid.

Marica Pellegrinelli vola in Sicilia

Le ultime foto postate da Marica Pellegrinelli su Instagram hanno suscitato un’ondata di complimenti ma anche un alone di curiosità sui contorni del suo recente viaggio in Sicilia.

L’ex compagna di vita di Eros Ramazzotti è partita alla volta del Sud lasciandosi alle spalle Milano, e qualcuno le ha chiesto come sia stato possibile in costanza delle attuali restrizioni anti-Coronavirus che impediscono gli spostamenti interregionali.

“Ma come hai fatto ad uscire dalla Lombardia? Ancora non si può uscire dalle regioni se non per motivi di lavoro o di salute“, scrive un utente incuriosito dalla questione.

La replica della modella non si è fatta attendere e ha sciolto tutti i dubbi al riguardo: “Permesso di lavoro entro le 72 h, tampone negativo e contratto stipulato prima dell’emergenza Covid“.

Uno spostamento, dunque, avvenuto esclusivamente per motivi di lavoro e non per una vacanza, come lei stessa, secondo quanto riportato da TgCom24, avrebbe precisato ai fan sempre sui socia.

Post di Marica Pellegrinelli – Fonte: Instagram/Marica Pellegrinelli

2020 a tutto gossip per la modella

È un 2020 a tutto gossip per la modella, al centro delle cronache rosa da mesi, cioè da quando la sua storia d’amore con Eros Ramazzotti è arrivata ufficialmente al capolinea. Montano voci di un riavvicinamento al cantante, dopo il presunto addio alla nuova fiamma Charley Vezza, ma nulla di confermato in favore di pubblico.

Anche per l’artista si moltiplicano i rumors su possibili flirt, tutti smentiti dal diretto interessato in alcune interviste successive ai presunti scoop sul suo conto dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli.

Ramazzotti si era trovato a smentire anche un presunto avvicinamento romantico a Roberta Morise, sottolineando la necessità di tutelare la famiglia e i figli dalle insidie del pettegolezzo.