Laura Chiatti ha appena compiuto 38 anni: l’attrice è dunque arrivata alla soglia dei 40, e facendo lei stessa un breve bilancio della sua vita, ha dichiarato di ritenersi più che soddisfatta di tutti i traguardi raggiunti.

La foto: Laura Chiatti da bambina

Sul profilo Instagram della bellissima Laura Chiatti è apparsa una vecchia foto che la ritrae da bambina, piccola e sorridente. Una scelta, quella di pubblicare un’immagine della sua infanzia, che l’attrice motiva così: “Tra poco è il mio compleanno… amo postare ogni anno una foto di quando ero piccola perché di quella bambina ho conservato quasi tutto”.

La sua, finora, è stata una vita di successo sotto diversi aspetti, ed è lei stessa a dire di non pentirsi di ogni passo fatto: “Tanti auguri a me, che se potessi tornare indietro sceglierei di ripercorrere ancora la stessa identica strada”.

Il post pubblicato su instagram

Gli auguri di Marco Bocci

Anche il marito Marco Bocci ha ricordato con un post il compleanno della moglie, con una dedica speciale: “La tua meravigliosa follia, la vita che sai, la vita che dai…… auguri amore mio”.

Nella serata di ieri Laura, Marco ed i loro amici hanno festeggiato con una serata di balli e canti alla Tenuta dei Mori, vicino a Perugia dove la coppia vive.

Marco Bocci e Laura Chiatti si sono conosciuti nel 2014, ed hanno deciso di sposarsi dopo sole due settimane: a luglio dello stesso anno erano già marito e moglie. Nel gennaio del 2015 è nato il loro primo figlio, Enea, e l’anno dopo il secondogenito Pablo.

Marco Bocci, Laura Chiatti e l’ascensore

Laura Chiatti ed il marito, insieme ai due figli, sono stati di recente vittime di un complicato incidente: l’ascensore sul quale si trovavano si è bloccato, costringendo l’intera famiglia, insieme a due amici, a rimanere bloccati e con poco ossigeno per un bel po’ di tempo, finché i soccorsi non hanno risolto la situazione.

Si è trattato di un imprevisto che non ha lasciato conseguenze di nessun tipo, ma Laura Chiatti ha spiegato in quell’occasione che non è stata facile per lei affrontare quel problema, in quanto soffre di attacchi di panico.